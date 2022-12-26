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Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами - РИА Новости, 26.12.2022
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Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами
Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами - РИА Новости, 26.12.2022
Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами
Запускать фейерверки вблизи природных территорий не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у обителей животного мира, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:55
2022-12-26T19:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
новый год
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запускать фейерверки вблизи природных территорий не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у обителей животного мира, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он отметил, что опасность от фейерверков заключается в шумовом воздействии, так как это стресс для обителей животного мира. "Мы даем рекомендации, чтобы вблизи наших природных территорий такие мероприятия не проходили. Для этого должны быть специально отведенные места, в том числе осмысленные по шумовому воздействию. И пожарная безопасность, безопасность людей, потому что любое такое действо может вызвать возгорание и могут пострадать люди", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции.
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антон кульбачевский, москва, новый год, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Москва, Новый год, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Общество
19:55 26.12.2022
 

Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСалют
Салют - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запускать фейерверки вблизи природных территорий не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у обителей животного мира, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Он отметил, что опасность от фейерверков заключается в шумовом воздействии, так как это стресс для обителей животного мира.
"Мы даем рекомендации, чтобы вблизи наших природных территорий такие мероприятия не проходили. Для этого должны быть специально отведенные места, в том числе осмысленные по шумовому воздействию. И пожарная безопасность, безопасность людей, потому что любое такое действо может вызвать возгорание и могут пострадать люди", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции.
Запуск фейерверков на Новый год - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 13:02
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМоскваНовый годДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыОбщество
 
 
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