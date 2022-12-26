https://ria.ru/20221226/salyut-1841512183.html

Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами

Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами - РИА Новости, 26.12.2022

Власти Москвы призвали не пугать обитателей лесопарков салютами

Запускать фейерверки вблизи природных территорий не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у обителей животного мира, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:55

2022-12-26T19:55

2022-12-26T19:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

новый год

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Запускать фейерверки вблизи природных территорий не рекомендуется, так как это может вызвать стресс у обителей животного мира, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он отметил, что опасность от фейерверков заключается в шумовом воздействии, так как это стресс для обителей животного мира. "Мы даем рекомендации, чтобы вблизи наших природных территорий такие мероприятия не проходили. Для этого должны быть специально отведенные места, в том числе осмысленные по шумовому воздействию. И пожарная безопасность, безопасность людей, потому что любое такое действо может вызвать возгорание и могут пострадать люди", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, москва, новый год, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, общество