https://ria.ru/20221226/russkiy-1841436552.html
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:56
2022-12-26T15:56
2022-12-26T19:01
русский язык в мире
россия
владимир путин
снг
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841497919_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_d931f93bde351b52a20492f3768943d6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. "Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ. Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.
https://na.ria.ru/20221222/rudn-1840183303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841497919_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_c1a10890b6b5eeb6bca62feb3591f325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык в мире, россия, владимир путин, снг, политика
Русский язык в мире, Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
15:56 26.12.2022 (обновлено: 19:01 26.12.2022)
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Президент Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ.
"Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.