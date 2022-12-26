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Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
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Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ
Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:56
2022-12-26T19:01
русский язык в мире
россия
владимир путин
снг
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. "Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ. Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.
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русский язык в мире, россия, владимир путин, снг, политика
Русский язык в мире, Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
15:56 26.12.2022 (обновлено: 19:01 26.12.2022)
 
Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

Президент Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. 26 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. 26 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. 26 декабря 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ.
"Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.
Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.
Анжела Должикова - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:00
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Русский язык в миреРоссияВладимир ПутинСНГПолитика
 
 
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