https://ria.ru/20221226/russkiy-1841436552.html

Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ - РИА Новости, 26.12.2022

Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:56

2022-12-26T15:56

2022-12-26T19:01

русский язык в мире

россия

владимир путин

снг

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. "Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров СНГ. Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в странах содружества в 2023 году год русского языка.

https://na.ria.ru/20221222/rudn-1840183303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

русский язык в мире, россия, владимир путин, снг, политика