https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2022
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
россия
казахстан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "место рождения" в карточке разыскиваемого прописано "КАЗССР". В прошедшую пятницу Минюст РФ внес некого Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов. Аналогичные ФИО фигурируют на сайте "20 идей по развитию России". Как сообщается на портале проекта, его автором является предприниматель и активист Дмитрий Давыдов*. Он, как заявляют, родился и вырос в Казахстане. "20 идей по развитию России" - проект по разработке предложений для всех, "кто неравнодушен к развитию и процветанию России", сообщается на сайте. Активно муссировался в прессе и блогосфере осенью прошлого года. "Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом", - отмечается там же.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html
https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Казахстан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
МВД объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Давыдова
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "место рождения" в карточке разыскиваемого прописано "КАЗССР".
В прошедшую пятницу Минюст РФ внес некого Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов.
Аналогичные ФИО фигурируют на сайте "20 идей по развитию России". Как сообщается на портале проекта, его автором является предприниматель и активист Дмитрий Давыдов*. Он, как заявляют, родился и вырос в Казахстане
.
"20 идей по развитию России" - проект по разработке предложений для всех, "кто неравнодушен к развитию и процветанию России", сообщается на сайте. Активно муссировался в прессе и блогосфере осенью прошлого года.
"Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом", - отмечается там же.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента