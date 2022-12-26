Рейтинг@Mail.ru
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2022
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск
МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:10
2022-12-26T14:10
россия
казахстан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "место рождения" в карточке разыскиваемого прописано "КАЗССР". В прошедшую пятницу Минюст РФ внес некого Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов. Аналогичные ФИО фигурируют на сайте "20 идей по развитию России". Как сообщается на портале проекта, его автором является предприниматель и активист Дмитрий Давыдов*. Он, как заявляют, родился и вырос в Казахстане. "20 идей по развитию России" - проект по разработке предложений для всех, "кто неравнодушен к развитию и процветанию России", сообщается на сайте. Активно муссировался в прессе и блогосфере осенью прошлого года. "Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом", - отмечается там же.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html
https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Казахстан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
14:10 26.12.2022
 
Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск

МВД объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Давыдова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "место рождения" в карточке разыскиваемого прописано "КАЗССР".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 15:02
Суд назначил дату начала процесса по делу Невзорова*
В прошедшую пятницу Минюст РФ внес некого Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов.
Аналогичные ФИО фигурируют на сайте "20 идей по развитию России". Как сообщается на портале проекта, его автором является предприниматель и активист Дмитрий Давыдов*. Он, как заявляют, родился и вырос в Казахстане.
"20 идей по развитию России" - проект по разработке предложений для всех, "кто неравнодушен к развитию и процветанию России", сообщается на сайте. Активно муссировался в прессе и блогосфере осенью прошлого года.
"Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом", - отмечается там же.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 12:20
Суд оштрафовал Сахаровский центр* за отсутствие маркировки иноагента
 
РоссияКазахстанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала