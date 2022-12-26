https://ria.ru/20221226/rozysk-1841401312.html

Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск

Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2022

Вероятного автора проекта "20 идей по развитию России" объявили в розыск

МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:10

2022-12-26T14:10

2022-12-26T14:10

россия

казахстан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова*, признанного в России иностранным агентом, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "место рождения" в карточке разыскиваемого прописано "КАЗССР". В прошедшую пятницу Минюст РФ внес некого Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов. Аналогичные ФИО фигурируют на сайте "20 идей по развитию России". Как сообщается на портале проекта, его автором является предприниматель и активист Дмитрий Давыдов*. Он, как заявляют, родился и вырос в Казахстане. "20 идей по развитию России" - проект по разработке предложений для всех, "кто неравнодушен к развитию и процветанию России", сообщается на сайте. Активно муссировался в прессе и блогосфере осенью прошлого года. "Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей, не являются пропагандой или агитационным материалом", - отмечается там же.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221221/delo-1840258772.html

https://ria.ru/20221223/inoagent-1840789096.html

россия

казахстан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, казахстан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия