"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире
Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь воплощения богомладенца Иисуса Христа.
Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь воплощения богомладенца Иисуса Христа.
В ночь на 25 декабря Рождество встречают католики и протестанты: лютеране и англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей, живущих по новоюлианскому календарю.
В ночь на 25 декабря Рождество встречают католики и протестанты: лютеране и англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей, живущих по новоюлианскому календарю.
Один из главных символов Рождества — зажженные свечи. Их пламя напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".
Один из главных символов Рождества — зажженные свечи. Их пламя напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".
Празднование продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества.
Празднование продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения.
Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения.
Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в праздничные одеяния.
Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в праздничные одеяния.
Папа римский поздравил со светлым праздником всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
Папа римский поздравил со светлым праздником всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
Рождественские службы проходили в эти дни по всему миру.
Рождественские службы проходили в эти дни по всему миру.
Праздничное богослужение в канун Рождества в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.
Праздничное богослужение в канун Рождества в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.
Католики в России часто состоят в смешанных по религиозному признаку семьях, поэтому пастыри не против, чтобы Рождество отмечали дважды.
Католики в России часто состоят в смешанных по религиозному признаку семьях, поэтому пастыри не против, чтобы Рождество отмечали дважды.
Вифлеем в этом году стал центром притяжения верующих. На Рождество сюда приехали те, кто последние несколько лет не мог это сделать из-за пандемии.
Вифлеем в этом году стал центром притяжения верующих. На Рождество сюда приехали те, кто последние несколько лет не мог это сделать из-за пандемии.
В Пакистане, где более 95 процентов населения исповедуют ислам, христиане составляют самое многочисленное религиозное меньшинство.
В Пакистане, где более 95 процентов населения исповедуют ислам, христиане составляют самое многочисленное религиозное меньшинство.
Районы, где встречают Рождество, в эти дни выглядят особенно празднично: на улицах появляются самодельные вертепы, деревья украшены электрическими гирляндами.
Районы, где встречают Рождество, в эти дни выглядят особенно празднично: на улицах появляются самодельные вертепы, деревья украшены электрическими гирляндами.
Рождество отметили и в многонациональной Индии.
Рождество отметили и в многонациональной Индии.
С наступлением темноты в христианских храмах Индии прошли праздничные службы.
С наступлением темноты в христианских храмах Индии прошли праздничные службы.