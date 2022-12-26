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"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире - РИА Новости, 26.12.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221226/rozhdestvo-1841360308.html
"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире
"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире - РИА Новости, 26.12.2022
"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире
Церкви, использующие григорианский календарь, отметили Рождество Христово. Светлый праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.12.2022
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фото
религия
религиозные праздники
католическое рождество
кашмир
исламабад
санкт-петербург
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Церкви, использующие григорианский календарь, отметили Рождество Христово. Светлый праздник — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, религиозные праздники, католическое рождество, кашмир, исламабад, санкт-петербург, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), москва, владивосток
Фото, Религия, Религиозные праздники, Католическое Рождество, Кашмир, Исламабад, Санкт-Петербург, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Москва, Владивосток
13:58 26.12.2022 (обновлено: 20:25 26.12.2022)
 

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире

Читать ria.ru в
Церкви, использующие григорианский календарь, отметили Рождество Христово. Светлый праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь воплощения богомладенца Иисуса Христа.

Дети в костюмах ангелов на праздновании католического Рождества в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
1 из 15

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь воплощения богомладенца Иисуса Христа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

В ночь на 25 декабря Рождество встречают католики и протестанты: лютеране и англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей, живущих по новоюлианскому календарю.

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (слева) на Рождественском богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
2 из 15

В ночь на 25 декабря Рождество встречают католики и протестанты: лютеране и англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей, живущих по новоюлианскому календарю.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Один из главных символов Рождества — зажженные свечи. Их пламя напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
3 из 15

Один из главных символов Рождества — зажженные свечи. Их пламя напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Празднование продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества.

Прихожане на Рождественском богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
4 из 15

Празднование продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образующие Октаву Рождества.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения.

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (справа) на Рождественском богослужении
5 из 15

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в праздничные одеяния.

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (справа) проводит обряд причастия на Рождественском богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
6 из 15

Весь рождественский период духовенство на литургии облачается в праздничные одеяния.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AP Photo / Gregorio Borgia

Папа римский поздравил со светлым праздником всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане
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Папа римский поздравил со светлым праздником всех верующих и тысячи зрителей, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Рождественские службы проходили в эти дни по всему миру.

На праздничном богослужении в канун Рождества в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
8 из 15

Рождественские службы проходили в эти дни по всему миру.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Праздничное богослужение в канун Рождества в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

Праздничное богослужение в канун Рождества в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
9 из 15

Праздничное богослужение в канун Рождества в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Католики в России часто состоят в смешанных по религиозному признаку семьях, поэтому пастыри не против, чтобы Рождество отмечали дважды.

Верующая на праздничном богослужении в канун Рождества в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
10 из 15

Католики в России часто состоят в смешанных по религиозному признаку семьях, поэтому пастыри не против, чтобы Рождество отмечали дважды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AP Photo / Pool/Ahmad Gharabli

Вифлеем в этом году стал центром притяжения верующих. На Рождество сюда приехали те, кто последние несколько лет не мог это сделать из-за пандемии.

Празднование Католического Рождества в Вифлееме
11 из 15

Вифлеем в этом году стал центром притяжения верующих. На Рождество сюда приехали те, кто последние несколько лет не мог это сделать из-за пандемии.

© AP Photo / Pool/Ahmad Gharabli
© AP Photo / K.M. Chaudary

В Пакистане, где более 95 процентов населения исповедуют ислам, христиане составляют самое многочисленное религиозное меньшинство.

Верующие во время празднования католического рождества в Лахоре, Пакистан
12 из 15

В Пакистане, где более 95 процентов населения исповедуют ислам, христиане составляют самое многочисленное религиозное меньшинство.

© AP Photo / K.M. Chaudary
© AP Photo / Rahmat Gul

Районы, где встречают Рождество, в эти дни выглядят особенно празднично: на улицах появляются самодельные вертепы, деревья украшены электрическими гирляндами.

Празднование католического рождества в Исламабаде, Пакистан
13 из 15

Районы, где встречают Рождество, в эти дни выглядят особенно празднично: на улицах появляются самодельные вертепы, деревья украшены электрическими гирляндами.

© AP Photo / Rahmat Gul
© AP Photo / R.S.Iyer

Рождество отметили и в многонациональной Индии.

Верующие во время празднования католического рождества в Адуре, Индия
14 из 15

Рождество отметили и в многонациональной Индии.

© AP Photo / R.S.Iyer
© AP Photo / Mukhtar Khan

С наступлением темноты в христианских храмах Индии прошли праздничные службы.

Празднование католического рождества в Сринагаре, Индия
15 из 15

С наступлением темноты в христианских храмах Индии прошли праздничные службы.

© AP Photo / Mukhtar Khan
 
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