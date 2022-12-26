https://ria.ru/20221226/rozhdestvo-1841360308.html

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире - РИА Новости, 26.12.2022

"Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его": католическое Рождество в мире

Церкви, использующие григорианский календарь, отметили Рождество Христово. Светлый праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:58

2022-12-26T13:58

2022-12-26T20:25

фото

религия

религиозные праздники

католическое рождество

кашмир

исламабад

санкт-петербург

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Церкви, использующие григорианский календарь, отметили Рождество Христово. Светлый праздник — в фотоленте Ria.ru.

кашмир

исламабад

санкт-петербург

москва

владивосток

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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