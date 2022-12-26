https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html

"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС

"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.12.2022

"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС

"Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T01:33

2022-12-26T01:33

2022-12-26T02:03

алексей лихачев

энергодар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Сейчас мы занимаемся ее теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар, города украинских атомщиков, который тоже очень сильно пострадал", - добавил глава "Росатома".По словам Лихачева, "в сложнейших условиях работают наши специалисты, наши коллеги, кто перешел к нам на работу уже с бывшей теперь украинской атомной станции"."Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено", - добавил Лихачев.Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, он призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут украинские дроны, сообщил в декабре член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html

энергодар

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алексей лихачев, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс