Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.12.2022
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС
"Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T01:33
2022-12-26T02:03
алексей лихачев
энергодар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Сейчас мы занимаемся ее теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар, города украинских атомщиков, который тоже очень сильно пострадал", - добавил глава "Росатома".По словам Лихачева, "в сложнейших условиях работают наши специалисты, наши коллеги, кто перешел к нам на работу уже с бывшей теперь украинской атомной станции"."Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено", - добавил Лихачев.Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, он призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут украинские дроны, сообщил в декабре член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
https://ria.ru/20221121/zaes-1833078948.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Алексей Лихачев, Энергодар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
01:33 26.12.2022 (обновлено: 02:03 26.12.2022)
 
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС

Глава "Росатома" Лихачев: был принят ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции", - сказал Лихачев в интервью газете "Известия".
"Сейчас мы занимаемся ее теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар, города украинских атомщиков, который тоже очень сильно пострадал", - добавил глава "Росатома".

По словам Лихачева, "в сложнейших условиях работают наши специалисты, наши коллеги, кто перешел к нам на работу уже с бывшей теперь украинской атомной станции".

"Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено", - добавил Лихачев.

Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, он призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут украинские дроны, сообщил в декабре член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 14:04Специальная военная операция на Украине
"Росатом" и МАГАТЭ обсудили обстрелы Запорожской АЭС
 
Алексей ЛихачевЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала