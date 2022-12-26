01:33 26.12.2022 (обновлено: 02:03 26.12.2022)
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: был принят ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции", - сказал Лихачев в интервью газете "Известия".
"Сейчас мы занимаемся ее теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар, города украинских атомщиков, который тоже очень сильно пострадал", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, "в сложнейших условиях работают наши специалисты, наши коллеги, кто перешел к нам на работу уже с бывшей теперь украинской атомной станции".
"Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено", - добавил Лихачев.
Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, он призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут украинские дроны, сообщил в декабре член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Лихачева, "в сложнейших условиях работают наши специалисты, наши коллеги, кто перешел к нам на работу уже с бывшей теперь украинской атомной станции".
"Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено", - добавил Лихачев.
Защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС, он призван защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут украинские дроны, сообщил в декабре член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.