https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264340.html

Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"

Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому" - РИА Новости, 26.12.2022

Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T01:13

2022-12-26T01:13

2022-12-26T07:53

алексей лихачев

финляндия

хельсинки

западная европа

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

россия

fennovoima

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой Хельсинки расторг в нынешнем году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В середине декабря Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Это решение позволит RAOS Project, занимавшейся поставками по проекту, потребовать взыскания причиненных убытков.Лихачев также напомнил о том, что расторжение контракта было признано нелегитимным. "Это первое и главное решение, которое мы ждали", - добавил он.Глава "Росатома" посоветовал Финляндии строить АЭС на свои средства, назвав решение о расторжении контракта с российской стороной политическим. "Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его (проект - ред.) реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.В конце августа Fennovoima сообщила, что подала против "Росатома" иск на общую сумму менее двух миллиардов евро. В ответ "Росатом" сообщил, что на тот момент с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221215/aes-1838896067.html

финляндия

хельсинки

западная европа

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алексей лихачев, финляндия, хельсинки, западная европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", россия, fennovoima