01:13 26.12.2022 (обновлено: 07:53 26.12.2022)
Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"
Глава "Росатома" Лихачев: Международный совет отказал Финляндии в претензиях к корпорации
Логотип "Росатома". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой Хельсинки расторг в нынешнем году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
В середине декабря Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Это решение позволит RAOS Project, занимавшейся поставками по проекту, потребовать взыскания причиненных убытков.
"Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий", - сказал он в интервью газете "Известия".
Лихачев также напомнил о том, что расторжение контракта было признано нелегитимным. "Это первое и главное решение, которое мы ждали", - добавил он.
Глава "Росатома" посоветовал Финляндии строить АЭС на свои средства, назвав решение о расторжении контракта с российской стороной политическим. "Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его (проект - ред.) реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.
В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
В конце августа Fennovoima сообщила, что подала против "Росатома" иск на общую сумму менее двух миллиардов евро. В ответ "Росатом" сообщил, что на тот момент с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов.