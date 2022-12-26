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Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому" - РИА Новости, 26.12.2022
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Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"
Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому" - РИА Новости, 26.12.2022
Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"
Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T01:13
2022-12-26T07:53
алексей лихачев
финляндия
хельсинки
западная европа
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
россия
fennovoima
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой Хельсинки расторг в нынешнем году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В середине декабря Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Это решение позволит RAOS Project, занимавшейся поставками по проекту, потребовать взыскания причиненных убытков.Лихачев также напомнил о том, что расторжение контракта было признано нелегитимным. "Это первое и главное решение, которое мы ждали", - добавил он.Глава "Росатома" посоветовал Финляндии строить АЭС на свои средства, назвав решение о расторжении контракта с российской стороной политическим. "Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его (проект - ред.) реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.В конце августа Fennovoima сообщила, что подала против "Росатома" иск на общую сумму менее двух миллиардов евро. В ответ "Росатом" сообщил, что на тот момент с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221215/aes-1838896067.html
финляндия
хельсинки
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алексей лихачев, финляндия, хельсинки, западная европа, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", россия, fennovoima
Алексей Лихачев, Финляндия, Хельсинки, Западная Европа, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Россия, Fennovoima
01:13 26.12.2022 (обновлено: 07:53 26.12.2022)
 
Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому"

Глава "Росатома" Лихачев: Международный совет отказал Финляндии в претензиях к корпорации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип "Росатома"
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой Хельсинки расторг в нынешнем году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
В середине декабря Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Это решение позволит RAOS Project, занимавшейся поставками по проекту, потребовать взыскания причиненных убытков.
"Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий", - сказал он в интервью газете "Известия".
Лихачев также напомнил о том, что расторжение контракта было признано нелегитимным. "Это первое и главное решение, которое мы ждали", - добавил он.
Глава "Росатома" посоветовал Финляндии строить АЭС на свои средства, назвав решение о расторжении контракта с российской стороной политическим. "Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его (проект - ред.) реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе", - добавил он.
В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
В конце августа Fennovoima сообщила, что подала против "Росатома" иск на общую сумму менее двух миллиардов евро. В ответ "Росатом" сообщил, что на тот момент с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 14:33
Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"
 
Алексей ЛихачевФинляндияХельсинкиЗападная ЕвропаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"РоссияFennovoima
 
 
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