https://ria.ru/20221226/rosatom-1841263640.html

В "Росатоме" рассказали об объемах поставок продукции за рубеж

В "Росатоме" рассказали об объемах поставок продукции за рубеж - РИА Новости, 26.12.2022

В "Росатоме" рассказали об объемах поставок продукции за рубеж

Объем поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:52

2022-12-26T00:52

2022-12-26T01:57

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, объем экспорта "Росатома" по итогам 2022 года вырастет "примерно на 15%". Даже в текущей геополитической ситуации портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет вперед "стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов", отметил глава госкорпорации. "А значит, зарубежная выручка год от года растет", - добавил Лихачев.Причем рост объема экспорта "Росатома" на 15% - "это далеко не предел", уточнил Лихачев."Имея в виду даже уже реализующиеся, существующие в практической плоскости контракты, поставки топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии. И, конечно, строительство 23 атомных энергоблоков — в десятке стран мы реализуем свои строительные проекты", - пояснил он."Наши экспортные планы точно не снизятся. Вопрос, как они будут реализовываться", - отметил Лихачев.

https://ria.ru/20221201/rosatom-1835706658.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика