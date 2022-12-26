00:52 26.12.2022 (обновлено: 01:57 26.12.2022)
В "Росатоме" рассказали об объемах поставок продукции за рубеж
Глава "Росатома" Лихачев: объем поставок за рубеж превысит 10 миллиардов долларов
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам 2022 года превысит 10 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму 10 миллиардов долларов", - сказал Лихачев в интервью газете "Известия".
По его словам, объем экспорта "Росатома" по итогам 2022 года вырастет "примерно на 15%".
Даже в текущей геополитической ситуации портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет вперед "стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов", отметил глава госкорпорации. "А значит, зарубежная выручка год от года растет", - добавил Лихачев.
Причем рост объема экспорта "Росатома" на 15% - "это далеко не предел", уточнил Лихачев.
"Имея в виду даже уже реализующиеся, существующие в практической плоскости контракты, поставки топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии. И, конечно, строительство 23 атомных энергоблоков — в десятке стран мы реализуем свои строительные проекты", - пояснил он.
"Наши экспортные планы точно не снизятся. Вопрос, как они будут реализовываться", - отметил Лихачев.
Причем рост объема экспорта "Росатома" на 15% - "это далеко не предел", уточнил Лихачев.
"Имея в виду даже уже реализующиеся, существующие в практической плоскости контракты, поставки топлива, обогащенной урановой продукции, услуг по конверсии. И, конечно, строительство 23 атомных энергоблоков — в десятке стран мы реализуем свои строительные проекты", - пояснил он.
"Наши экспортные планы точно не снизятся. Вопрос, как они будут реализовываться", - отметил Лихачев.