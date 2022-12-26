https://ria.ru/20221226/rogozin-1841503728.html

Рогозина успешно прооперировали

Рогозина успешно прооперировали - РИА Новости, 26.12.2022

Рогозина успешно прооперировали

Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:11

2022-12-26T19:11

2022-12-26T20:28

дмитрий рогозин

общество

россия

донецк

ростов-на-дону

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил РИА Новости его помощник.Он уточнил, что операция прошла успешно, экс-глава "Роскосмоса" уже идет на поправку.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц Московского региона.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/rogozin-1841235597.html

https://ria.ru/20221224/rogozin-1841091615.html

россия

донецк

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий рогозин, общество, россия, донецк, ростов-на-дону