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Рогозина успешно прооперировали - РИА Новости, 26.12.2022
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Рогозина успешно прооперировали
Рогозина успешно прооперировали - РИА Новости, 26.12.2022
Рогозина успешно прооперировали
Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил РИА Новости его помощник. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:11
2022-12-26T20:28
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил РИА Новости его помощник.Он уточнил, что операция прошла успешно, экс-глава "Роскосмоса" уже идет на поправку.В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц Московского региона.Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
https://radiosputnik.ria.ru/20221225/rogozin-1841235597.html
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дмитрий рогозин, общество, россия, донецк, ростов-на-дону
Дмитрий Рогозин, Общество, Россия, Донецк, Ростов-на-Дону
19:11 26.12.2022 (обновлено: 20:28 26.12.2022)
 
Рогозина успешно прооперировали

Рогозину успешно провели операцию по удалению осколка из шейного позвонка

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил РИА Новости его помощник.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка", — сообщил собеседник агенства.

Он уточнил, что операция прошла успешно, экс-глава "Роскосмоса" уже идет на поправку.
В среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина.
Последствия обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 18:16В России
Раненный в Донецке Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле гостиницы
Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Донецкие врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу ДНР, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но и там врачи не решились делать операцию из-за ее сложности.
В субботу экс-главу "Роскосмоса" доставили в одну из больниц Московского региона.
Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали отель.
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
24 декабря, 16:08
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Дмитрий РогозинОбществоРоссияДонецкРостов-на-Дону
 
 
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