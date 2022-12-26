https://ria.ru/20221226/rakova-1841283641.html
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова - РИА Новости, 26.12.2022
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова
Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:22
2022-12-26T09:22
2022-12-26T11:06
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Год действительно был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество
Анастасия Ракова , Москва, Общество
09:22 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова
Ракова: Москва реализует все намеченные проекты в социальной сфере, несмотря на давление