https://ria.ru/20221226/rakova-1841283641.html

Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова

Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова - РИА Новости, 26.12.2022

Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова

Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:22

2022-12-26T09:22

2022-12-26T11:06

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Год действительно был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анастасия ракова , москва, общество