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Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова - РИА Новости, 26.12.2022
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Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова - РИА Новости, 26.12.2022
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова
Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:22
2022-12-26T11:06
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Год действительно был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения", - рассказала Ракова. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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анастасия ракова , москва, общество
Анастасия Ракова , Москва, Общество
09:22 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
 
Москва реализует все соцпроекты, несмотря на давление, заявила Ракова

Ракова: Москва реализует все намеченные проекты в социальной сфере, несмотря на давление

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Анастасия Ракова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва реализует в социальной сфере все, что намечено, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ни по одному из направлений не сбились темпы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Год действительно был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения", - рассказала Ракова.
Читайте полный текст интервью >>>
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