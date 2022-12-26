https://ria.ru/20221226/rakety-1841277412.html
СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах
СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах
Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и развернет их на границах с Пакистаном и Китаем,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:32
2022-12-26T08:32
2022-12-26T08:32
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министерство обороны индии
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и развернет их на границах с Пакистаном и Китаем, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны страны. Твердотопливная квазибаллистическая ракета "Пралай" класса "земля-земля" способна поражать цели на удалении от 150 до 500 километров и нести боеголовку с весом от 350 до 700 килограммов. Ракета может быть запущена с мобильной установки. "На совещании высокого уровня в министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ", - сказал собеседник агентства. Ракета может изменять траекторию полета, что мешает ее уничтожению ракетами-перехватчиками. Ракета "Пралай" в декабре прошлого года была успешно испытана дважды в течение двух дней подряд, с тех пор вооруженные силы работают над ее приобретением и вводом в эксплуатацию.
https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пакистан, китай, министерство обороны индии, индия
В мире, Пакистан, Китай, Министерство обороны Индии, Индия
СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах
Ani: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах с Китаем и Пакистаном
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости.
Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и развернет их на границах с Пакистаном и Китаем, сообщает агентство Ani
со ссылкой на источники в минобороны страны.
Твердотопливная квазибаллистическая ракета "Пралай" класса "земля-земля" способна поражать цели на удалении от 150 до 500 километров и нести боеголовку с весом от 350 до 700 килограммов. Ракета может быть запущена с мобильной установки.
"На совещании высокого уровня в министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ", - сказал собеседник агентства.
Ракета может изменять траекторию полета, что мешает ее уничтожению ракетами-перехватчиками.
Ракета "Пралай" в декабре прошлого года была успешно испытана дважды в течение двух дней подряд, с тех пор вооруженные силы работают над ее приобретением и вводом в эксплуатацию.