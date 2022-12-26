https://ria.ru/20221226/rakety-1841277412.html

СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах

СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: Индия развернет новые квазибаллистические ракеты на границах

Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и развернет их на границах с Пакистаном и Китаем,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:32

2022-12-26T08:32

2022-12-26T08:32

в мире

пакистан

китай

министерство обороны индии

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 баллистических ракет "Пралай" и развернет их на границах с Пакистаном и Китаем, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в минобороны страны. Твердотопливная квазибаллистическая ракета "Пралай" класса "земля-земля" способна поражать цели на удалении от 150 до 500 километров и нести боеголовку с весом от 350 до 700 килограммов. Ракета может быть запущена с мобильной установки. "На совещании высокого уровня в министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ", - сказал собеседник агентства. Ракета может изменять траекторию полета, что мешает ее уничтожению ракетами-перехватчиками. Ракета "Пралай" в декабре прошлого года была успешно испытана дважды в течение двух дней подряд, с тех пор вооруженные силы работают над ее приобретением и вводом в эксплуатацию.

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

пакистан

китай

индия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, китай, министерство обороны индии, индия