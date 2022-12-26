https://ria.ru/20221226/pvo-1841261358.html

Войсковая ПВО за время спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов

Войсковая ПВО за время спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 26.12.2022

Войсковая ПВО за время спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов

Российская войсковая ПВО в ходе спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов, это более 60%... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:08

2022-12-26T00:08

2022-12-26T02:13

специальная военная операция на украине

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александр леонов

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с-300в4

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская войсковая ПВО в ходе спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов, это более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника, заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов. Среди сбитых целей, по его словам, — ракеты американских системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, для противодействия головным частям баллистических ракет, самолетам обнаружения и управления АВАКС войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4. Также идут поставки ЗРК средней дальности "Бук-М3", "Тор-М2". Также Леонов рассказал о завершении опытно-конструкторских работ по проекту "Гибка-С", разработаны машина разведки и управления командира взвода и боевая машина стрелков-зенитчиков, размещенная на ней установка ПЗРК способна вести автономную работу в любое время суток. Кроме того, по словам начальника войсковой ПВО, был проведен анализ характеристик американских комплексов HIMARS и MLRS, после чего доработаны С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2". Эти комплексы поразили 65% от всех уничтоженных средств воздушного нападения противника. На долю переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба" приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации украинских военных, отметил генерал.

https://ria.ru/20221225/pvo-1841203415.html

https://ria.ru/20221130/pvo-1835291581.html

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безопасность, александр леонов, россия, красная звезда, с-300в4