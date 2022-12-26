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Токио выразил Пекину протест из-за китайских кораблей в водах Японии - РИА Новости, 26.12.2022
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Токио выразил Пекину протест из-за китайских кораблей в водах Японии
Токио выразил Пекину протест из-за китайских кораблей в водах Японии - РИА Новости, 26.12.2022
Токио выразил Пекину протест из-за китайских кораблей в водах Японии
Япония заявила протест Китаю в связи с заходом и рекордно длительным пребыванием его кораблей в территориальных водах Японии, сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:40
2022-12-26T13:40
в мире
хирокадзу мацуно
япония
китай
сенкаку
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ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с заходом и рекордно длительным пребыванием его кораблей в территориальных водах Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "22 декабря корабли, принадлежащие морской службе Китая, зашли один за другим в территориальные воды нашей страны в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао – ред.), и пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. После этого к 25 декабря они покинули территориальные воды. В результате время пребывания в территориальных водах составило 72 часа 45 минут – самое продолжительное время. Пребывание китайских кораблей на протяжении 72 часов 45 минут в наших территориальных водах неприемлемо. …По дипломатическим каналам (китайской стороне - ред.) был передан решительный протест и требование покинуть территориальные воды", – сказал Мацуно на пресс-конференции. Он сообщил также, что всего в этом году китайские корабли 28 раз заходили в территориальные воды Японии, в прилежащих к территориальным водам китайские корабли появлялись 331 день. Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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в мире, хирокадзу мацуно, япония, китай, сенкаку
В мире, Хирокадзу Мацуно, Япония, Китай, Сенкаку
13:40 26.12.2022
 
Токио выразил Пекину протест из-за китайских кораблей в водах Японии

Япония выразила протест Китаю из-за рекордного пребывания кораблей в терводах Сенкаку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая
Эсминец Нань Чан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с заходом и рекордно длительным пребыванием его кораблей в территориальных водах Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"22 декабря корабли, принадлежащие морской службе Китая, зашли один за другим в территориальные воды нашей страны в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао – ред.), и пытались приблизиться к японским рыболовецким судам. После этого к 25 декабря они покинули территориальные воды. В результате время пребывания в территориальных водах составило 72 часа 45 минут – самое продолжительное время. Пребывание китайских кораблей на протяжении 72 часов 45 минут в наших территориальных водах неприемлемо. …По дипломатическим каналам (китайской стороне - ред.) был передан решительный протест и требование покинуть территориальные воды", – сказал Мацуно на пресс-конференции.
Он сообщил также, что всего в этом году китайские корабли 28 раз заходили в территориальные воды Японии, в прилежащих к территориальным водам китайские корабли появлялись 331 день.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В миреХирокадзу МацуноЯпонияКитайСенкаку
 
 
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