https://ria.ru/20221226/prokat-1841347163.html

В российском прокате за уикенд вновь лидирует "Непослушник 2"

В российском прокате за уикенд вновь лидирует "Непослушник 2" - РИА Новости, 26.12.2022

В российском прокате за уикенд вновь лидирует "Непослушник 2"

В российском прокате за уикенд лидерство удерживает "Непослушник 2". Лента заработала 56,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:47

2022-12-26T12:47

2022-12-26T12:47

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидерство удерживает "Непослушник 2". Лента заработала 56,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Это комедия, в которой рассказывается о криминальном авторитете и священнике. Первый пожертвовал большие деньги и хочет исповедоваться, второй — теряет память и забывает о том, кто он. Помочь восстановить воспоминания берется главный герой Димонстр."Бывшие. Happy end" получили за выходные 50,5 миллиона рублей и стали вторыми в рейтинге. Полнометражный сиквел знаменитого сериала рассказывает о психологе Илье и его пациентке Яне. Им нужно разобраться, что же из себя представляют их отношения: любовь или болезненную зависимость. На третьей строчке — драма "Мира". Ее касса за уикенд пополнилась на 46,4 миллиона рублей. События в фильме разворачиваются в будущем. Отец 15-летней Леры из Владивостока работает на орбитальной космической станции. С дочкой он мало общается. Но, когда на город падает метеоритный дождь, только он может подсказать Лере и ее близким, как спастись. На четвертом месте со сборами 45,2 миллиона рублей — семейный фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Лента снята по мотивам культового рассказа Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек мечтают встретить Новый год вместе с папой. Он геолог и работает на Севере. Замыкают пятерку лидеров "Елки 9". Касса ленты — 43,1 миллиона рублей. События в новой части франшизы разворачиваются в канун зимнего праздника. Судьбы незнакомцев из разных городов переплетаются в преддверии Нового года.

https://ria.ru/20221222/serial-1840466786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , владивосток