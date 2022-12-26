В российском прокате за уикенд вновь лидирует "Непослушник 2"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидерство удерживает "Непослушник 2". Лента заработала 56,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.Это комедия, в которой рассказывается о криминальном авторитете и священнике. Первый пожертвовал большие деньги и хочет исповедоваться, второй — теряет память и забывает о том, кто он. Помочь восстановить воспоминания берется главный герой Димонстр."Бывшие. Happy end" получили за выходные 50,5 миллиона рублей и стали вторыми в рейтинге. Полнометражный сиквел знаменитого сериала рассказывает о психологе Илье и его пациентке Яне. Им нужно разобраться, что же из себя представляют их отношения: любовь или болезненную зависимость. На третьей строчке — драма "Мира". Ее касса за уикенд пополнилась на 46,4 миллиона рублей. События в фильме разворачиваются в будущем. Отец 15-летней Леры из Владивостока работает на орбитальной космической станции. С дочкой он мало общается. Но, когда на город падает метеоритный дождь, только он может подсказать Лере и ее близким, как спастись. На четвертом месте со сборами 45,2 миллиона рублей — семейный фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Лента снята по мотивам культового рассказа Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек мечтают встретить Новый год вместе с папой. Он геолог и работает на Севере. Замыкают пятерку лидеров "Елки 9". Касса ленты — 43,1 миллиона рублей. События в новой части франшизы разворачиваются в канун зимнего праздника. Судьбы незнакомцев из разных городов переплетаются в преддверии Нового года.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В российском прокате за уикенд лидерство удерживает "Непослушник 2". Лента заработала 56,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Это комедия, в которой рассказывается о криминальном авторитете и священнике. Первый пожертвовал большие деньги и хочет исповедоваться, второй — теряет память и забывает о том, кто он. Помочь восстановить воспоминания берется главный герой Димонстр.
"Бывшие. Happy end" получили за выходные 50,5 миллиона рублей и стали вторыми в рейтинге. Полнометражный сиквел знаменитого сериала рассказывает о психологе Илье и его пациентке Яне. Им нужно разобраться, что же из себя представляют их отношения: любовь или болезненную зависимость.
На третьей строчке — драма "Мира". Ее касса за уикенд пополнилась на 46,4 миллиона рублей. События в фильме разворачиваются в будущем. Отец 15-летней Леры из Владивостока работает на орбитальной космической станции. С дочкой он мало общается. Но, когда на город падает метеоритный дождь, только он может подсказать Лере и ее близким, как спастись.
На четвертом месте со сборами 45,2 миллиона рублей — семейный фильм "Чук и Гек. Большое приключение". Лента снята по мотивам культового рассказа Аркадия Гайдара. Братья Чук и Гек мечтают встретить Новый год вместе с папой. Он геолог и работает на Севере.
Замыкают пятерку лидеров "Елки 9". Касса ленты — 43,1 миллиона рублей. События в новой части франшизы разворачиваются в канун зимнего праздника. Судьбы незнакомцев из разных городов переплетаются в преддверии Нового года.
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