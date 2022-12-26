https://ria.ru/20221226/priyut-1841295677.html

Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово

Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово - РИА Новости, 26.12.2022

Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово

Организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:13

2022-12-26T10:13

2022-12-26T12:11

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово."Суд постановил избрать в отношении Смирнова Андрея Олеговича... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", – сказал судья.Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Как сообщает СК РФ в своем Telegram-канале, установлено, что услуги приюта предоставлялись без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, "что привело к гибели людей".В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям.Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.

https://ria.ru/20221226/priyut-1841290809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/pozhar-1841174142.html

кемерово

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово