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Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово - РИА Новости, 26.12.2022
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Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово
Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово - РИА Новости, 26.12.2022
Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово
Организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:13
2022-12-26T12:11
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово."Суд постановил избрать в отношении Смирнова Андрея Олеговича... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", – сказал судья.Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Как сообщает СК РФ в своем Telegram-канале, установлено, что услуги приюта предоставлялись без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, "что привело к гибели людей".В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям.Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.
https://ria.ru/20221226/priyut-1841290809.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
10:13 26.12.2022 (обновлено: 12:11 26.12.2022)
 
Суд арестовал организатора сгоревшего приюта в Кемерово

Суд арестовал на два месяца организатора сгоревшего приюта в Кемерово

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО/МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
"Суд постановил избрать в отношении Смирнова Андрея Олеговича... меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", – сказал судья.
Смирнова задержали в субботу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как сообщает СК РФ в своем Telegram-канале, установлено, что услуги приюта предоставлялись без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, "что привело к гибели людей".
Пожар в доме престарелых в Кемерове - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали
В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям.
Региональное министерство соцзащиты в октябре 2021 года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию из открытых источников о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей изымали деньги и банковские карты, сообщала глава ведомства.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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