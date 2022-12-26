https://ria.ru/20221226/priyut-1841290809.html
Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали
Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали - РИА Новости, 26.12.2022
Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали
Силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего в Кемерово приюта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:55
2022-12-26T09:55
2022-12-26T09:55
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего в Кемерово приюта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Задержан пожарный инспектор, участвовавший в прокурорской проверке сгоревшего приюта", - сказал собеседник агентства. Таким образом, он стал вторым задержанным по этому делу - первым же проходит организатор заведения Андрей Смирнов. Пожар в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово случился в ночь на субботу - по последним данным СК РФ, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям. Региональное министерство соцзащиты в октябре прошлого года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей отбирали деньги и банковские карты. Как отреагировал Следственный комитет на этот сигнал, не уточнялось. А МЧС РФ сообщало, что в этом декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html
https://ria.ru/20221224/ballony-1841060162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали
Силовики задержали пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют