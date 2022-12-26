https://ria.ru/20221226/priyut-1841290809.html

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали - РИА Новости, 26.12.2022

Пожарного инспектора, проверявшего сгоревший в Кемерово приют, задержали

Силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего в Кемерово приюта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:55

2022-12-26T09:55

2022-12-26T09:55

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841054564_0:115:3078:1846_1920x0_80_0_0_c9f38f72aa0154c8b9e58ea1501c7370.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего в Кемерово приюта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Задержан пожарный инспектор, участвовавший в прокурорской проверке сгоревшего приюта", - сказал собеседник агентства. Таким образом, он стал вторым задержанным по этому делу - первым же проходит организатор заведения Андрей Смирнов. Пожар в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово случился в ночь на субботу - по последним данным СК РФ, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям. Региональное министерство соцзащиты в октябре прошлого года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что по данному адресу располагалась секта, где у людей отбирали деньги и банковские карты. Как отреагировал Следственный комитет на этот сигнал, не уточнялось. А МЧС РФ сообщало, что в этом декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841018392.html

https://ria.ru/20221224/ballony-1841060162.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)