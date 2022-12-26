https://ria.ru/20221226/primore-1841343285.html

В Приморском крае семь населенных пунктов остаются без электричества

В Приморском крае семь населенных пунктов остаются без электричества - РИА Новости, 26.12.2022

В Приморском крае семь населенных пунктов остаются без электричества

Семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения, по уточненным данным, в Ольгинском районе Приморского края после прохождения мощного циклона подачу света... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

приморский край

ольгинский район

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Семь населенных пунктов остаются без энергоснабжения, по уточненным данным, в Ольгинском районе Приморского края после прохождения мощного циклона подачу света планируется восстановить до 28 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Ольгинском районе без энергоснабжения остаются семь населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. По его словам, аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии населенных пунктах планируется завершить к 28 декабря."Нарушено транспортное сообщение с 13 населенными пунктами. Планируемое время восстановления транспортного сообщения – до 30 декабря", - также сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации последствий прохождения циклона привлечены более 1,3 тысячи человек и свыше 900 единиц техники.В настоящее время метеобстановка в крае стабилизировалась, добавили в МЧС.В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Несколько тысяч потребителей остались без света. Режим ЧС ввели в Кавалеровском и Дальнегорском округах. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза.

https://ria.ru/20221226/snegopady-1841286180.html

https://ria.ru/20221226/sneg-1841338639.html

приморский край

ольгинский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, ольгинский район, происшествия