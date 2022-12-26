17:52 26.12.2022 (обновлено: 17:57 26.12.2022)
В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей
В Чувашии водителя-наркомана, по чьей вине погибли три человека, осудили на десять лет
Молоток судьи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Водитель, совершивший в состоянии наркотического опьянения ДТП, в котором погибло 3 человека, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Чувашии.
Установлено, что ранним утром 1 декабря 2021 года на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске произошло массовое ДТП. Водитель автомобиля Lada Vesta, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал, не соблюдая скоростной режим, перестраиваясь из полосы в полосу. Подрезав двигающийся в попутном направлении по крайней левой полосе Volkswagen, он совершил с ним касательное столкновение, в результате чего его автомобиль перевернулся и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися навстречу автомобилями Dacia Duster и Hyundai Solaris. От полученных в результате ДТП травм на месте погибло два пассажира автомобиля Lada, третий пассажир скончался в больнице спустя несколько месяцев.
"В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, предпринимал попытки переложить ответственность в совершении ДТП на другое лицо, утверждал, что наркотическое средство в его организм могло попасть в результате введенного обезболивающего препарата в ходе оказанной медицинской помощи после ДТП. Однако в ходе судебного процесса государственным обвинителем представлены доказательства вины", - отмечается в сообщении.
Житель Чебоксар признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех пассажиров (часть 6 статьи 264 УК РФ).
"Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года (после отбывания основного наказания). С виновного в пользу членов семей погибших также взыскана компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.