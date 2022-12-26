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В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей - РИА Новости, 26.12.2022
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В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей
В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей - РИА Новости, 26.12.2022
В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей
Водитель, совершивший в состоянии наркотического опьянения ДТП, в котором погибло 3 человека, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:52
2022-12-26T17:57
происшествия
авто
чебоксары
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Водитель, совершивший в состоянии наркотического опьянения ДТП, в котором погибло 3 человека, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Чувашии. Установлено, что ранним утром 1 декабря 2021 года на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске произошло массовое ДТП. Водитель автомобиля Lada Vesta, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал, не соблюдая скоростной режим, перестраиваясь из полосы в полосу. Подрезав двигающийся в попутном направлении по крайней левой полосе Volkswagen, он совершил с ним касательное столкновение, в результате чего его автомобиль перевернулся и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися навстречу автомобилями Dacia Duster и Hyundai Solaris. От полученных в результате ДТП травм на месте погибло два пассажира автомобиля Lada, третий пассажир скончался в больнице спустя несколько месяцев. "В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, предпринимал попытки переложить ответственность в совершении ДТП на другое лицо, утверждал, что наркотическое средство в его организм могло попасть в результате введенного обезболивающего препарата в ходе оказанной медицинской помощи после ДТП. Однако в ходе судебного процесса государственным обвинителем представлены доказательства вины", - отмечается в сообщении. Житель Чебоксар признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех пассажиров (часть 6 статьи 264 УК РФ). "Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года (после отбывания основного наказания). С виновного в пользу членов семей погибших также взыскана компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221226/dtp-1841438767.html
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происшествия, авто, чебоксары, новочебоксарск, россия, дтп
Происшествия, Авто, Чебоксары, Новочебоксарск, Россия, ДТП
17:52 26.12.2022 (обновлено: 17:57 26.12.2022)
 
В Чувашии осудили водителя-наркомана, из-за которого погибли трое людей

В Чувашии водителя-наркомана, по чьей вине погибли три человека, осудили на десять лет

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Водитель, совершивший в состоянии наркотического опьянения ДТП, в котором погибло 3 человека, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Чувашии.
Установлено, что ранним утром 1 декабря 2021 года на мосту автодороги "Вятка" в Новочебоксарске произошло массовое ДТП. Водитель автомобиля Lada Vesta, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал, не соблюдая скоростной режим, перестраиваясь из полосы в полосу. Подрезав двигающийся в попутном направлении по крайней левой полосе Volkswagen, он совершил с ним касательное столкновение, в результате чего его автомобиль перевернулся и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися навстречу автомобилями Dacia Duster и Hyundai Solaris. От полученных в результате ДТП травм на месте погибло два пассажира автомобиля Lada, третий пассажир скончался в больнице спустя несколько месяцев.
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"В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, предпринимал попытки переложить ответственность в совершении ДТП на другое лицо, утверждал, что наркотическое средство в его организм могло попасть в результате введенного обезболивающего препарата в ходе оказанной медицинской помощи после ДТП. Однако в ходе судебного процесса государственным обвинителем представлены доказательства вины", - отмечается в сообщении.
Житель Чебоксар признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех пассажиров (часть 6 статьи 264 УК РФ).
"Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года (после отбывания основного наказания). С виновного в пользу членов семей погибших также взыскана компенсации морального вреда", - отмечается в сообщении.
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