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Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии - РИА Новости, 26.12.2022
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Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии
Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии - РИА Новости, 26.12.2022
Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии
Экспертный совет Национальной банковской премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:04
2022-12-26T14:04
альфа-банк
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экспертный совет Национальной банковской премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке", сообщает пресс-служба банка.Организатором премии выступает Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.В пресс-службе отметили, что в банке используют платформу для автоматизации и процесса управления инцидентами кибербезопасности, автоматизации процессов риск-менеджмента и управления уязвимостями, а также для минимизации киберрисков при возникновении реальных угроз.
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альфа-банк, новости компаний - экономика, технологии
Альфа-банк, Новости компаний - Экономика, Технологии
14:04 26.12.2022
 

Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии

© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банкаАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экспертный совет Национальной банковской премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке", сообщает пресс-служба банка.
Организатором премии выступает Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.
В пресс-службе отметили, что в банке используют платформу для автоматизации и процесса управления инцидентами кибербезопасности, автоматизации процессов риск-менеджмента и управления уязвимостями, а также для минимизации киберрисков при возникновении реальных угроз.
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:58
"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России
 
Альфа-банкНовости компаний - ЭкономикаТехнологии
 
 
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