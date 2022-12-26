https://ria.ru/20221226/premiya-1841399296.html

Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии

Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии - РИА Новости, 26.12.2022

Альфа-банк завоевал первое место национальной банковской премии

Экспертный совет Национальной банковской премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:04

2022-12-26T14:04

2022-12-26T14:04

альфа-банк

новости компаний - экономика

технологии

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Экспертный совет Национальной банковской премии признал лучшим совместный проект Альфа-Банка и компании Security Vision "За внедрение платформы Security Vision SOAR/SGRC в Альфа-Банке", сообщает пресс-служба банка.Организатором премии выступает Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.В пресс-службе отметили, что в банке используют платформу для автоматизации и процесса управления инцидентами кибербезопасности, автоматизации процессов риск-менеджмента и управления уязвимостями, а также для минимизации киберрисков при возникновении реальных угроз.

https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

альфа-банк, новости компаний - экономика, технологии