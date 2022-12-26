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Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - РИА Новости, 26.12.2022
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Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - РИА Новости, 26.12.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:24
2022-12-26T10:24
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. " В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. В Министерстве также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
10:24 26.12.2022
 
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

Минтруд напомнил, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Санкт-Петербурге
Новогодняя елка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новогодняя елка в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России.
" В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Министерстве также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).
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