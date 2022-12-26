https://ria.ru/20221226/prazdniki-1841298836.html

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - РИА Новости, 26.12.2022

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:24

2022-12-26T10:24

2022-12-26T10:24

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. " В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. В Министерстве также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

https://ria.ru/20221226/otpusk-1841276346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, новый год