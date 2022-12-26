https://ria.ru/20221226/prazdniki-1841298836.html
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней - РИА Новости, 26.12.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:24
2022-12-26T10:24
2022-12-26T10:24
общество
россия
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840623663_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_287498add3d8dbd7b4bc3188af144e72.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, так как 31 декабря выпадает на субботу, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России. " В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. В Министерстве также напомнили, что выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).
https://ria.ru/20221226/otpusk-1841276346.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840623663_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ac788df524bbf25ad84170f2abc4bfdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней
Минтруд напомнил, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней