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Адвокат рассказала, в чем обвиняют пожарного после возгорания в Кемерово - РИА Новости, 26.12.2022
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Адвокат рассказала, в чем обвиняют пожарного после возгорания в Кемерово
Адвокат рассказала, в чем обвиняют пожарного после возгорания в Кемерово - РИА Новости, 26.12.2022
Адвокат рассказала, в чем обвиняют пожарного после возгорания в Кемерово
Следствие считает, что пожарный инспектор Роман Плет на протяжении более полугода не предпринимал никаких мер по наведению порядка в приюте в Кемерово,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:13
2022-12-26T16:13
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Следствие считает, что пожарный инспектор Роман Плет на протяжении более полугода не предпринимал никаких мер по наведению порядка в приюте в Кемерово, возгорание в котором унесло 22 жизни, заявила РИА Новости его адвокат Ирина Кривопалова. Как сообщал арестовавший сегодня Плета на два месяца Центральный районный суд Кемерово, следствие обвинило государственного инспектора по пожарному надзору областного главка МЧС РФ по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) "в связи с неорганизацией и непроведением внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации" приюта. "Он якобы не предпринимал никаких мер для установления собственника (приюта – ред.) для привлечения к ответственности, либо бездействовал и не применил меры к наведению порядка на данном объекте - исходя из обвинительного заключения, с февраля по сентябрь 2022 года", – сказала Кривопалова. МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его впустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности. По словам адвоката, в декабре Плет не участвовал мероприятиях по проверке, поскольку находился в отпуске. "Его сотрудники приходили, их не пустили", – уточнила собеседница. Также в понедельник был арестован организатор заведения Андрей Смирнов, который, в отличие от Плета, вину признал. В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса.
https://ria.ru/20221226/postoyaltsy-1841294218.html
https://ria.ru/20221226/priyut-1841277563.html
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:13 26.12.2022
 
Адвокат рассказала, в чем обвиняют пожарного после возгорания в Кемерово

Пожарному инспектору, не проверившему приют в Кемерово, вменяют более полугода бездействия

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Следствие считает, что пожарный инспектор Роман Плет на протяжении более полугода не предпринимал никаких мер по наведению порядка в приюте в Кемерово, возгорание в котором унесло 22 жизни, заявила РИА Новости его адвокат Ирина Кривопалова.
Как сообщал арестовавший сегодня Плета на два месяца Центральный районный суд Кемерово, следствие обвинило государственного инспектора по пожарному надзору областного главка МЧС РФ по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) "в связи с неорганизацией и непроведением внеплановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации" приюта.
"Он якобы не предпринимал никаких мер для установления собственника (приюта – ред.) для привлечения к ответственности, либо бездействовал и не применил меры к наведению порядка на данном объекте - исходя из обвинительного заключения, с февраля по сентябрь 2022 года", – сказала Кривопалова.
МЧС РФ сообщало, что в декабре пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его впустить, "за что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица". Госпожнадзор тогда предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.
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По словам адвоката, в декабре Плет не участвовал мероприятиях по проверке, поскольку находился в отпуске. "Его сотрудники приходили, их не пустили", – уточнила собеседница.
Также в понедельник был арестован организатор заведения Андрей Смирнов, который, в отличие от Плета, вину признал.
В ночь на субботу в частном приюте на Таврической улице в Кемерово произошел пожар на 180 квадратных метрах, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса.
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ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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