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СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"
СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG приступил к оценке стоимости восстановление трубы газопровода после ЧП на "Северных потоках", пишет газета New York... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:19
2022-12-26T16:19
россия
европа
экономика
северный поток — 2
северный поток
газпром
природный газ
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG приступил к оценке стоимости восстановление трубы газопровода после ЧП на "Северных потоках", пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник. "В последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа", - приводит издание слова источника. При этом не уточняется, труба какого из газопроводов имеется в виду. По его словам, оценка стоимости ремонта начинается примерно с 500 миллионов долларов. Помимо этого, как отмечает издание, консультанты, работающие на Россию, также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html
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россия, европа, экономика, северный поток — 2, северный поток, газпром, природный газ, в мире, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Экономика, Северный поток — 2, Северный поток, Газпром, Природный газ, В мире, Авария на "Северных потоках"
16:19 26.12.2022
 
СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"

NYT: Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта трубы после ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG приступил к оценке стоимости восстановление трубы газопровода после ЧП на "Северных потоках", пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
"В последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа", - приводит издание слова источника. При этом не уточняется, труба какого из газопроводов имеется в виду.
Мониторинг утечки газа на газопроводах Северный поток и Северный поток — 2
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По его словам, оценка стоимости ремонта начинается примерно с 500 миллионов долларов.
Помимо этого, как отмечает издание, консультанты, работающие на Россию, также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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РоссияЕвропаЭкономикаСеверный поток — 2Северный потокГазпромПриродный газВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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