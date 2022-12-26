https://ria.ru/20221226/potok-1841447048.html

СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"

СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: Nord Stream AG оценит стоимость ремонта после ЧП на "Северных потоках"

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG приступил к оценке стоимости восстановление трубы газопровода после ЧП на "Северных потоках", пишет газета New York... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:19

2022-12-26T16:19

2022-12-26T16:19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG приступил к оценке стоимости восстановление трубы газопровода после ЧП на "Северных потоках", пишет газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник. "В последние недели Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа", - приводит издание слова источника. При этом не уточняется, труба какого из газопроводов имеется в виду. По его словам, оценка стоимости ремонта начинается примерно с 500 миллионов долларов. Помимо этого, как отмечает издание, консультанты, работающие на Россию, также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды. Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, экономика, северный поток — 2, северный поток, газпром, природный газ, в мире, авария на "северных потоках"