https://ria.ru/20221226/posol-1841441327.html

"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины

"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины - РИА Новости, 26.12.2022

"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины

Читатели болгарского портала Dir.bg разозлились из-за назначения в качестве нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:09

2022-12-26T16:09

2022-12-26T20:18

болгария

александр довженко

украина

африка

нато

евросоюз

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МОСКВА, 26 декабря — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg разозлились из-за назначения в качестве нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического образования и опыта.В СМИ заметили, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией "Джемма", где она работала менеджером в 2010-2015 годах."Именно из-за этой компании Иван Ринзук, бывший менеджер Калиновского рынка, был привлечен к суду за отмывание денег. Однако он был оправдан по обвинению в том, что разрешил магазинам "Джемма" работать без необходимых разрешений", — пояснили журналисты.Комментаторы посчитали такое безответственное поведение украинских властей по отношению к стране, состоящей в НАТО и ЕС, оскорбительным."Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол — клинический психолог и терапевт. Видимо, нас считают сумасшедшими", — заметил пользователь Не става ясно може би."Наверное, красота — ее главное качество. И, конечно, умение отмывать деньги — новые ценности!" — высказался Анонимен 1."Для самой коррумпированной страны за пределами ЕС вполне нормально отправить послом человека, судимого за коррупцию, в самую коррумпированную страну ЕС!" — сыронизировал Бай Стоян.Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере.Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.

https://ria.ru/20221219/zoloto-1839808801.html

https://ria.ru/20221216/rubl-1839254280.html

https://ria.ru/20221226/krym-1841325996.html

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украина

африка

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

болгария, александр довженко, украина, африка, нато, евросоюз