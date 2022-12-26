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"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины - РИА Новости, 26.12.2022
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"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины
"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины - РИА Новости, 26.12.2022
"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины
Читатели болгарского портала Dir.bg разозлились из-за назначения в качестве нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:09
2022-12-26T20:18
болгария
александр довженко
украина
африка
нато
евросоюз
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МОСКВА, 26 декабря — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg разозлились из-за назначения в качестве нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического образования и опыта.В СМИ заметили, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией "Джемма", где она работала менеджером в 2010-2015 годах."Именно из-за этой компании Иван Ринзук, бывший менеджер Калиновского рынка, был привлечен к суду за отмывание денег. Однако он был оправдан по обвинению в том, что разрешил магазинам "Джемма" работать без необходимых разрешений", — пояснили журналисты.Комментаторы посчитали такое безответственное поведение украинских властей по отношению к стране, состоящей в НАТО и ЕС, оскорбительным."Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол — клинический психолог и терапевт. Видимо, нас считают сумасшедшими", — заметил пользователь Не става ясно може би."Наверное, красота — ее главное качество. И, конечно, умение отмывать деньги — новые ценности!" — высказался Анонимен 1."Для самой коррумпированной страны за пределами ЕС вполне нормально отправить послом человека, судимого за коррупцию, в самую коррумпированную страну ЕС!" — сыронизировал Бай Стоян.Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере.Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.
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болгария, александр довженко, украина, африка, нато, евросоюз
Болгария, Александр Довженко, Украина, Африка, НАТО, Евросоюз
16:09 26.12.2022 (обновлено: 20:18 26.12.2022)
 
"Другого ждать не приходится": болгары пришли в ярость из-за посла Украины

Читатели Dir.bg посчитали оскорбительным назначение сексолога на должность посла Украины

© Фото : аккаунт Олеси Илащук в соцсетиОлеся Илащук
Олеся Илащук - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : аккаунт Олеси Илащук в соцсети
Олеся Илащук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 декабря — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg разозлились из-за назначения в качестве нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического образования и опыта.
В СМИ заметили, что Илащук была замешана в коррупционном скандале с ювелирной компанией "Джемма", где она работала менеджером в 2010-2015 годах.
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"Именно из-за этой компании Иван Ринзук, бывший менеджер Калиновского рынка, был привлечен к суду за отмывание денег. Однако он был оправдан по обвинению в том, что разрешил магазинам "Джемма" работать без необходимых разрешений", — пояснили журналисты.
Комментаторы посчитали такое безответственное поведение украинских властей по отношению к стране, состоящей в НАТО и ЕС, оскорбительным.
"Показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол — клинический психолог и терапевт. Видимо, нас считают сумасшедшими", — заметил пользователь Не става ясно може би.
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"Наверное, красота — ее главное качество. И, конечно, умение отмывать деньги — новые ценности!" — высказался Анонимен 1.

"Человек с "безупречным" прошлым. Ну а другого от такой помойной страны и людей вместе с их президентом ждать не приходится. Пусть и здесь отмывает деньги, будет "прачечная", — возмутился комментатор Па много авторитетна.

"Для самой коррумпированной страны за пределами ЕС вполне нормально отправить послом человека, судимого за коррупцию, в самую коррумпированную страну ЕС!" — сыронизировал Бай Стоян.

"Это очередная шутка Зеленского над Болгарией. На дипломатическом языке это значит, "я плевать хотел на тебя и твою страну"! Дрянь какая-то, как будто для дипломатической миссии на каком-то острове в Африке! А мы им даем и даем..." — заявил пользователь с ником Я.

Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере.
Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.
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