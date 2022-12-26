https://ria.ru/20221226/posol-1841303850.html

СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта

СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта

На должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:45

2022-12-26T10:45

2022-12-26T12:10

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта, пишет издание "Украинская правда". На сайте президента Владимира Зеленского опубликовали указ о назначении на этот пост Олеси Илащук. При этом в тексте документа не упомянуто предыдущее место работы специалиста. Как пишут украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. При этом ее страница не верифицирована. Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере. Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.

https://ria.ru/20221118/melnik-1832636845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, болгария