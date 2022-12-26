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СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта
СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта
На должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта, пишет издание "Украинская правда". РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:45
2022-12-26T12:10
в мире
владимир зеленский
украина
болгария
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта, пишет издание "Украинская правда". На сайте президента Владимира Зеленского опубликовали указ о назначении на этот пост Олеси Илащук. При этом в тексте документа не упомянуто предыдущее место работы специалиста. Как пишут украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. При этом ее страница не верифицирована. Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере. Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.
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в мире, владимир зеленский, украина, болгария
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Болгария
10:45 26.12.2022 (обновлено: 12:10 26.12.2022)
 
СМИ: Зеленский назначил послом в Софию сексолога без дипломатического опыта

"Украинская правда" сообщила о назначении сексолога Олеси Илащук послом в Болгарии

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of BulgariaЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта, пишет издание "Украинская правда".
На сайте президента Владимира Зеленского опубликовали указ о назначении на этот пост Олеси Илащук. При этом в тексте документа не упомянуто предыдущее место работы специалиста.
Как пишут украинские СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В соцсетях она указала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. При этом ее страница не верифицирована.
Это не первый случай, когда украинские власти ставят на высокий пост человека без опыта работы в конкретной сфере.
Так, в ноябре Госагентство по вопросам кино назначило на пост гендиректора Национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая, как писали журналисты, работала кинологом и гипнотизером. При этом она не имеет опыта работы в киноиндустрии. В скором времени из-за реорганизации архива в Киеве прошли несколько акций протеста возле Довженко-центра. После этого Каждан уволилась, объяснив такой шаг "буллингом" и поступившими в ее адрес угрозами.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Экс-посла Украины в Германии Мельника назначили замглавы МИД
 
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