https://ria.ru/20221226/pomosch-1841492697.html
В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным
В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным - РИА Новости, 26.12.2022
В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным
Центр помощи демобилизованным из зоны спецоперации будет создан в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:43
2022-12-26T18:43
2022-12-26T18:43
общество
дмитрий махонин
пермский край
свердловская область
тюмень
частичная мобилизация в россии
россия
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ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Центр помощи демобилизованным из зоны спецоперации будет создан в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Вопрос (о создании центра - ред.) прорабатывается. Наша задача, чтобы в режиме "единого окна" могли проводить координацию деятельности. Когда люди вернутся (из зоны СВО - ред.), мы должны быть готовы к этому", - сказал губернатор во время разговора со СМИ. По его словам, в центре планируется оказывать психологическую, социальную поддержку возвратившимся, помогать им в адаптации и организации лечения при необходимости. Первый эшелон призванных в рамках частичной мобилизации в Пермском крае был направлен в учебные центры в поселке Елань Свердловской области и в Тюмени в сентябре.
https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html
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общество, дмитрий махонин, пермский край, свердловская область, тюмень, частичная мобилизация в россии, россия
Общество, Дмитрий Махонин, Пермский край, Свердловская область, Тюмень, Частичная мобилизация в России, Россия
В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным
Губернатор Махонин: центр помощи демобилизованным создадут в Пермском крае