https://ria.ru/20221226/pomosch-1841492697.html

В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным

В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным - РИА Новости, 26.12.2022

В Пермском крае создадут центр помощи демобилизованным

Центр помощи демобилизованным из зоны спецоперации будет создан в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:43

2022-12-26T18:43

2022-12-26T18:43

общество

дмитрий махонин

пермский край

свердловская область

тюмень

частичная мобилизация в россии

россия

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ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Центр помощи демобилизованным из зоны спецоперации будет создан в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Вопрос (о создании центра - ред.) прорабатывается. Наша задача, чтобы в режиме "единого окна" могли проводить координацию деятельности. Когда люди вернутся (из зоны СВО - ред.), мы должны быть готовы к этому", - сказал губернатор во время разговора со СМИ. По его словам, в центре планируется оказывать психологическую, социальную поддержку возвратившимся, помогать им в адаптации и организации лечения при необходимости. Первый эшелон призванных в рамках частичной мобилизации в Пермском крае был направлен в учебные центры в поселке Елань Свердловской области и в Тюмени в сентябре.

https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840279817.html

пермский край

свердловская область

тюмень

россия

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общество, дмитрий махонин, пермский край, свердловская область, тюмень, частичная мобилизация в россии, россия