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Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 26.12.2022
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Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной
Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 26.12.2022
Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной
Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:57
2022-12-26T18:57
в мире
белоруссия
украина
гомельская область
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. Торжественное открытие новой пограничной заставы состоялось в деревне Гдень Брагинского района (юго-восток Белоруссии). Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, епископ Туровский и Мозырский Леонид, местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы. Охраняемый заставой участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками. В ГПК Белоруссии отметили, что модульная застава "Гдень" - пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы. Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения и автономными источниками питания. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.
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в мире, белоруссия, украина, гомельская область, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Гомельская область, Госпогранкомитет Белоруссии
18:57 26.12.2022
 
Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла на границе с Украиной новую погранзаставу "Гдень" модульного типа

© Пограничный комитет БелоруссииВ районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео
В районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
В районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео. Архивное фото
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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
"Погранзаставу "Гдень" модульного типа открыли на границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Торжественное открытие новой пограничной заставы состоялось в деревне Гдень Брагинского района (юго-восток Белоруссии). Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, епископ Туровский и Мозырский Леонид, местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы.
Охраняемый заставой участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками.
В ГПК Белоруссии отметили, что модульная застава "Гдень" - пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы.
Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения и автономными источниками питания. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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В миреБелоруссияУкраинаГомельская областьГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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