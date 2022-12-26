Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной
Белоруссия открыла на границе с Украиной новую погранзаставу "Гдень" модульного типа
В районе пункта пропуска Словечно. Кадр видео. Архивное фото
МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
"Погранзаставу "Гдень" модульного типа открыли на границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Торжественное открытие новой пограничной заставы состоялось в деревне Гдень Брагинского района (юго-восток Белоруссии). Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, епископ Туровский и Мозырский Леонид, местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы.
Охраняемый заставой участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками.
В ГПК Белоруссии отметили, что модульная застава "Гдень" - пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы.
Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения и автономными источниками питания. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.