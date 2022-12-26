https://ria.ru/20221226/pogranzastava-1841499065.html

Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной - РИА Новости, 26.12.2022

Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:57

2022-12-26T18:57

2022-12-26T18:57

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МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Белоруссия в понедельник открыла новую пограничную заставу на границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета. Торжественное открытие новой пограничной заставы состоялось в деревне Гдень Брагинского района (юго-восток Белоруссии). Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, помощник президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, епископ Туровский и Мозырский Леонид, местные власти и военнослужащие Гомельской погрангруппы. Охраняемый заставой участок границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками. В ГПК Белоруссии отметили, что модульная застава "Гдень" - пример того, как можно в полевых условиях обеспечить комфортную обстановку для службы и быта личного состава погранслужбы. Объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения и автономными источниками питания. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.

https://ria.ru/20221224/provokatsii-1841089366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, гомельская область, госпогранкомитет белоруссии