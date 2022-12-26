https://ria.ru/20221226/pedofil-1841285935.html
В Забайкалье педофила приговорили к 25 годам лишения свободы
В Забайкалье педофила приговорили к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 26.12.2022
В Забайкалье педофила приговорили к 25 годам лишения свободы
Суд приговорил к 25 годам лишения свободы и принудительному лечению жителя города Нерчинск, который за 2 года 10 раз надругался и насиловал детей, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:27
2022-12-26T09:27
2022-12-26T09:27
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нерчинск
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ЧИТА, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 25 годам лишения свободы и принудительному лечению жителя города Нерчинск, который за 2 года 10 раз надругался и насиловал детей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью. Как установлено следствием и судом, с 2019 по 2021 годы 43-летний забайкалец "совершил 10 преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких потерпевших, в том числе восемь преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, а также два изнасилования", пользуясь беспомощным в силу возраста состоянием потерпевших. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, последующие - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному судом назначено принудительное лечение по месту отбывания наказания", - говорится в релизе. Он признан виновным по 8 эпизодам по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также по 2 эпизодам по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, нерчинск
Происшествия, Россия, Нерчинск
В Забайкалье педофила приговорили к 25 годам лишения свободы
В Забайкалье педофила приговорили к 25 годам лишения свободы и принудительному лечению
ЧИТА, 26 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 25 годам лишения свободы и принудительному лечению жителя города Нерчинск, который за 2 года 10 раз надругался и насиловал детей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкалью.
Как установлено следствием и судом, с 2019 по 2021 годы 43-летний забайкалец "совершил 10 преступлений против половой неприкосновенности в отношении нескольких потерпевших, в том числе восемь преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, а также два изнасилования", пользуясь беспомощным в силу возраста состоянием потерпевших.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, последующие - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному судом назначено принудительное лечение по месту отбывания наказания", - говорится в релизе.
Он признан виновным по 8 эпизодам по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также по 2 эпизодам по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей).