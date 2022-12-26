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Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт - РИА Новости, 26.12.2022
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Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт - РИА Новости, 26.12.2022
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт
Президент Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт России, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:43
2022-12-26T19:15
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт России, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.Срок оформления паспорта не должен превышать десяти дней со дня принятия заявления. Оно подается в МВД на русском языке.Вместе с заявлением жители новых территорий должны предоставить документ, удостоверяющий личность, и бумаги, подтверждающие регистрацию по месту жительства в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях.Также Путин утвердил порядок признания ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря 2022 года.Путин в июле подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины.
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841260614.html
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россия, украина, владимир путин
Россия, Украина, Владимир Путин
18:43 26.12.2022 (обновлено: 19:15 26.12.2022)
 
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на российский паспорт

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт России, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации; <...> порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины", — говорится в документе.

Срок оформления паспорта не должен превышать десяти дней со дня принятия заявления. Оно подается в МВД на русском языке.
Вместе с заявлением жители новых территорий должны предоставить документ, удостоверяющий личность, и бумаги, подтверждающие регистрацию по месту жительства в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях.
Также Путин утвердил порядок признания ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря 2022 года.
Путин в июле подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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