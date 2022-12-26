https://ria.ru/20221226/pasport-1841492953.html

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт - РИА Новости, 26.12.2022

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт России, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:43

2022-12-26T18:43

2022-12-26T19:15

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт России, соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.Срок оформления паспорта не должен превышать десяти дней со дня принятия заявления. Оно подается в МВД на русском языке.Вместе с заявлением жители новых территорий должны предоставить документ, удостоверяющий личность, и бумаги, подтверждающие регистрацию по месту жительства в ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областях.Также Путин утвердил порядок признания ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 26 декабря 2022 года.Путин в июле подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины.

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841260614.html

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россия, украина, владимир путин