https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html

В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову

В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову - РИА Новости, 26.12.2022

В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову

В Днепропетровске на Украине демонтировали памятник выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:55

2022-12-26T14:55

2022-12-26T14:56

в мире

валерий чкалов

украина

днепропетровск

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841415878_0:111:1080:719_1920x0_80_0_0_41a665d7a82704cd94756db39d7d2058.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Днепропетровске на Украине демонтировали памятник выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное). Ранее сообщилось, что в городе демонтировали памятник русскому советскому писателю Максиму Горькому. "Следом за памятником Горькому в Днепре сняли и монумент советскому летчику Валерию Чкалову", - написало издание в своем Telegram-канале. Как сообщает издание, в ближайшее время в городе также демонтируют памятники русскому ученому и просветителю Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и Герою Советского Союза Александру Матросову. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html

https://ria.ru/20221224/oskvernenie-1841148794.html

украина

днепропетровск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, валерий чкалов, украина, днепропетровск, ссср