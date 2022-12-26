14:55 26.12.2022 (обновлено: 14:56 26.12.2022)
В Днепропетровске демонтировали памятник Чкалову
В Днепропетровске на Украине демонтировали памятник советскому летчику Чкалову
© Фото : СуспільнеДемонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Днепропетровске
© Фото : Суспільне
Демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Днепропетровске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Днепропетровске на Украине демонтировали памятник выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, сообщает украинское издание "Суспильне" (Общественное).
Ранее сообщилось, что в городе демонтировали памятник русскому советскому писателю Максиму Горькому.
"Следом за памятником Горькому в Днепре сняли и монумент советскому летчику Валерию Чкалову", - написало издание в своем Telegram-канале.
Как сообщает издание, в ближайшее время в городе также демонтируют памятники русскому ученому и просветителю Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и Герою Советского Союза Александру Матросову. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.