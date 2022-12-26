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Эксперт перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
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Эксперт перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск
Эксперт перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск - РИА Новости, 26.12.2022
Эксперт перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск
Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным станет август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:22
2022-12-26T08:22
туризм
headhunter
татьяна нечаева
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным станет август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. "В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она. Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег, и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее. Ранее Нечаева также рассказала, что в 2023 году наиболее выгодно будет брать отпуск в марте, августе и октябре, наименее - в январе и феврале.
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headhunter, татьяна нечаева, общество, новости - туризм
Туризм, HeadHunter, Татьяна Нечаева, Общество, Новости - Туризм
08:22 26.12.2022
 
Эксперт перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск

Юрист Нечаева: выгоднее всего брать отпуск в месяцы, в которых больше рабочих дней

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным станет август, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22", - отметила она.
Нечаева обратила внимание, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег, и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.
Ранее Нечаева также рассказала, что в 2023 году наиболее выгодно будет брать отпуск в марте, августе и октябре, наименее - в январе и феврале.
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