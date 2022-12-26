https://ria.ru/20221226/opyt-1841261059.html

Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО

Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО - РИА Новости, 26.12.2022

Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО

Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:04

2022-12-26T00:04

2022-12-26T00:11

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей кобылаш

россия

красная звезда

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. "В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Кобылаш отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава.

https://ria.ru/20221223/aviatsiya-1840173971.html

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2022

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безопасность, сергей кобылаш, россия, красная звезда