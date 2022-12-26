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Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО - РИА Новости, 26.12.2022
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО
Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T00:04
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специальная военная операция на украине
безопасность
сергей кобылаш
россия
красная звезда
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. "В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Кобылаш отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава.
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безопасность, сергей кобылаш, россия, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Кобылаш, Россия, Красная звезда
00:04 26.12.2022 (обновлено: 00:11 26.12.2022)
 
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО

Командующий Кобылаш: большинство экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе СВО

CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов / Самолеты дальней авиации ВКС России
Самолеты дальней авиации ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов /
Самолеты дальней авиации ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
"В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 00:42
День дальней авиации ВКС РФ
Кобылаш отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей КобылашРоссияКрасная звезда
 
 
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