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Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО - РИА Новости, 26.12.2022
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО
Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T00:04
2022-12-26T00:04
2022-12-26T00:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей кобылаш
россия
красная звезда
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. "В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда". Кобылаш отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава.
https://ria.ru/20221223/aviatsiya-1840173971.html
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безопасность, сергей кобылаш, россия, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Кобылаш, Россия, Красная звезда
00:04 26.12.2022 (обновлено: 00:11 26.12.2022)
Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО
Командующий Кобылаш: большинство экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе СВО