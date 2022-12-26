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Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны - РИА Новости, 26.12.2022
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Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны
Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны - РИА Новости, 26.12.2022
Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны
Ограничения свободы слова в РФ минимальны по сравнению с Западом, где наблюдается "жесткая цензура" в вопросах освещения специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:15
2022-12-26T13:15
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ограничения свободы слова в РФ минимальны по сравнению с Западом, где наблюдается "жесткая цензура" в вопросах освещения специальной военной операции, сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. "Мы жалуемся на то, что у нас происходит, мы вообще-то воюющая сторона, и у нас ограничений минимум, по сравнению с тем, что мы наблюдаем на Западе", - сказал Фадеев на пресс-конференции. По словам главы СПЧ, на Западе наблюдается "жесткая цензура" в вопросах освещения специальной военной операции. "Проблема со свободой слова, мы знаем, касательно специальной военной операции, войны с Западом, которая идёт на украинском театре военных действий, как освещаются эти события? Там ведь жесткая цензура, разве в странах европейских вводилось военное положение? Военное положение предполагает военную цензуру. Нет, военного положения нет, тем не менее, я знаю много европейских журналистов, которые не могут донести ту информацию, которую считают нужным, их увольняют, их репрессируют, их сажают в тюрьму. Нет никакого военного положения, нет официальной цензуры, но ситуация очень жесткая", - отметил глава СПЧ. Также глава СПЧ подчеркнул, что нельзя "девальвировать ценности прав и свобод человека". "Считаю, что именно наша страна, имеющая колоссальный исторический опыт, может стать лидером в части сохранения, защиты и развития идеологии прав человека", - добавил Фадеев.
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валерий фадеев, россия
Валерий Фадеев, Россия
13:15 26.12.2022
 
Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны

Фадеев заявил, что ограничения свободы слова в России минимальны по сравнению с Западом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Ограничения свободы слова в РФ минимальны по сравнению с Западом, где наблюдается "жесткая цензура" в вопросах освещения специальной военной операции, сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
"Мы жалуемся на то, что у нас происходит, мы вообще-то воюющая сторона, и у нас ограничений минимум, по сравнению с тем, что мы наблюдаем на Западе", - сказал Фадеев на пресс-конференции.
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По словам главы СПЧ, на Западе наблюдается "жесткая цензура" в вопросах освещения специальной военной операции.
"Проблема со свободой слова, мы знаем, касательно специальной военной операции, войны с Западом, которая идёт на украинском театре военных действий, как освещаются эти события? Там ведь жесткая цензура, разве в странах европейских вводилось военное положение? Военное положение предполагает военную цензуру. Нет, военного положения нет, тем не менее, я знаю много европейских журналистов, которые не могут донести ту информацию, которую считают нужным, их увольняют, их репрессируют, их сажают в тюрьму. Нет никакого военного положения, нет официальной цензуры, но ситуация очень жесткая", - отметил глава СПЧ.
Также глава СПЧ подчеркнул, что нельзя "девальвировать ценности прав и свобод человека".
"Считаю, что именно наша страна, имеющая колоссальный исторический опыт, может стать лидером в части сохранения, защиты и развития идеологии прав человека", - добавил Фадеев.
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