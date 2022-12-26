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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра
Украинские войска вечером в понедельник выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и по Горловке, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:20
2022-12-26T23:20
2022-12-26T23:21
специальная военная операция на украине
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донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.) по направлениям: 22.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.16 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:20 26.12.2022 (обновлено: 23:21 26.12.2022)
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра