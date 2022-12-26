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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов натовского калибра

Украинские войска вечером в понедельник выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и по Горловке, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:20

2022-12-26T23:20

2022-12-26T23:21

специальная военная операция на украине

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горловка

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.) по направлениям: 22.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.16 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины