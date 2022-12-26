https://ria.ru/20221226/obstrel-1841489731.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Майорск

Украинские войска обстреляли Донецк и Майорск - РИА Новости, 26.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Майорск

Украинские войска обстреляли Майорск и Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:27

2022-12-26T18:27

2022-12-26T18:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Майорск и Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба - населенный пункт Майорск: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также заявило, что в 18.03 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221226/kuban-1841458094.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины