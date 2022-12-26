Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск
Разбитое стекло в окне. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, 11 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Новоселовка: выпущено шесть снарядов 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также заявило, что в 15.35 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому. Кроме того, украинские войска в 15.35 мск также обстреляли Майорск, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.