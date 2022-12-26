https://ria.ru/20221226/obstrel-1841458803.html

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск - РИА Новости, 26.12.2022

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, 11 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:52

2022-12-26T16:52

2022-12-26T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоселовку, Гольмовский и Майорск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, 11 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Новоселовка: выпущено шесть снарядов 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также заявило, что в 15.35 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому. Кроме того, украинские войска в 15.35 мск также обстреляли Майорск, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221226/svyaschennik-1841410508.html

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато