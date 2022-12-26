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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:48

2022-12-26T16:48

2022-12-26T16:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

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донецкая народная республика

россия

украина

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия, украина