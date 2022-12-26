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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/obstrel-1841457501.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:48
2022-12-26T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
16:48 26.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Мария МарикянОсколок от ракеты
Осколок от ракеты - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Осколок от ракеты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 14:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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