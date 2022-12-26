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Заммэра Ефимов: малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты на четверть - РИА Новости, 26.12.2022
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Заммэра Ефимов: малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты на четверть
Заммэра Ефимов: малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты на четверть - РИА Новости, 26.12.2022
Заммэра Ефимов: малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты на четверть
Столичные субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) за 11 месяцев 2022 года увеличили суммарный оборот до 3,6 триллиона рублей, что более, чем на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:14
2022-12-26T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Столичные субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) за 11 месяцев 2022 года увеличили суммарный оборот до 3,6 триллиона рублей, что более, чем на четверть превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Малые и средние предприятия столицы успешно адаптировались к новым экономическим реалиям и уверенно наращивают обороты. Рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь, когда она достигла 362 миллиардов рублей. В ноябре оборот МСП столицы увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 343 миллиарда рублей", – отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.При этом, по словам вице-мэра, доля городских МСП в сфере услуг и торговли за указанный период выросла до 22,7%, что на один процентный пункт выше прошлогоднего уровня.По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, почти треть в общем обороте МСП приходится на предприятия торговли. Выручка этих компаний с начала года выросла на 22%, превысив триллион рублей. Выручка ресторанов, кафе и баров увеличилась на 60% до 365 миллиардов рублей. На третьем месте - турагентства с выручкой на уровне 335 миллиардов рублей (на 25% больше, чем годом ранее).Самые высокие темпы роста показали транспортно-логистические компании (рост на 63% до 160 миллиардов рублей), предприятия культуры, досуга и спорта (на 55% до 80 миллиардов рублей), а также гостиницы (на 46% до 37 миллиардов рублей).Рост оборотов малого и среднего бизнеса в Москве во многом обусловлен его гибкостью при поиске новых контрагентов и адаптацией логистики к изменившимся условием. Также помогают городские и федеральные программы льготного кредитования и упрощение для субъектов МСП участия в поставках для госзаказа, отмечается в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Москва
11:14 26.12.2022
 

Заммэра Ефимов: малый и средний бизнес Москвы увеличил обороты на четверть

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Столичные субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) за 11 месяцев 2022 года увеличили суммарный оборот до 3,6 триллиона рублей, что более, чем на четверть превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Малые и средние предприятия столицы успешно адаптировались к новым экономическим реалиям и уверенно наращивают обороты. Рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь, когда она достигла 362 миллиардов рублей. В ноябре оборот МСП столицы увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 343 миллиарда рублей", – отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
При этом, по словам вице-мэра, доля городских МСП в сфере услуг и торговли за указанный период выросла до 22,7%, что на один процентный пункт выше прошлогоднего уровня.
По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, почти треть в общем обороте МСП приходится на предприятия торговли. Выручка этих компаний с начала года выросла на 22%, превысив триллион рублей. Выручка ресторанов, кафе и баров увеличилась на 60% до 365 миллиардов рублей. На третьем месте - турагентства с выручкой на уровне 335 миллиардов рублей (на 25% больше, чем годом ранее).
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 08:05
Владимир Ефимов: инфляция в Москве в ноябре составила 0,3%
Самые высокие темпы роста показали транспортно-логистические компании (рост на 63% до 160 миллиардов рублей), предприятия культуры, досуга и спорта (на 55% до 80 миллиардов рублей), а также гостиницы (на 46% до 37 миллиардов рублей).
Рост оборотов малого и среднего бизнеса в Москве во многом обусловлен его гибкостью при поиске новых контрагентов и адаптацией логистики к изменившимся условием. Также помогают городские и федеральные программы льготного кредитования и упрощение для субъектов МСП участия в поставках для госзаказа, отмечается в сообщении.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)ЭкономикаМосква
 
 
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