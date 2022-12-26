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Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/nikolaev-1841268895.html
Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата
Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата - РИА Новости, 26.12.2022
Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата
Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военнослужащих в случае выплаты... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T04:44
2022-12-26T05:02
николаев (украина)
украина
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военнослужащих в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Один из моих агентов прислал сообщение: "В центре города очень много "вояк", с утра до вечера ходят по спальным районам, по трое, пристают ко всем мужикам, раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона, на повестке в печати есть код ЕГРПОУ, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. Пробил по базе — предприятие ликвидировано, нет никакого военкомата", - сказал Лебедев. Он передал РИА Новости фотографии такой повестки с печатью и номером, а также скриншот с сайта, на котором по запрашиваемому коду открывается ликвидированное предприятие "Корабельный районный военный комиссариат"."Оказывается, вы, приходя в военкомат, сталкиваетесь не с государственной структурой, а с какой-то частной лавочкой… Скорее всего, вы будете записаны в добровольцы, а остальное будут ваши проблемы", - добавил координатор подполья.
https://radiosputnik.ria.ru/20221112/nikolaev-1831000375.html
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николаев (украина), украина, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции), Специальная военная операция на Украине
04:44 26.12.2022 (обновлено: 05:02 26.12.2022)
 
Подполье Николаева рассказало о повестках из ликвидированного военкомата

Подпольщик Лебедев: жителям Николаева выдают повестки ликвидированного военкомата

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военнослужащих в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Один из моих агентов прислал сообщение: "В центре города очень много "вояк", с утра до вечера ходят по спальным районам, по трое, пристают ко всем мужикам, раздают повестки, ходят с журналом, требуют документы, пишут в журнал ФИО, прописку, номер телефона, на повестке в печати есть код ЕГРПОУ, это Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. Пробил по базе — предприятие ликвидировано, нет никакого военкомата", - сказал Лебедев.
Он передал РИА Новости фотографии такой повестки с печатью и номером, а также скриншот с сайта, на котором по запрашиваемому коду открывается ликвидированное предприятие "Корабельный районный военный комиссариат".
"Оказывается, вы, приходя в военкомат, сталкиваетесь не с государственной структурой, а с какой-то частной лавочкой… Скорее всего, вы будете записаны в добровольцы, а остальное будут ваши проблемы", - добавил координатор подполья.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаСергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)
 
 
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