https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841500081.html

Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми

Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми - РИА Новости, 26.12.2022

Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми

Спасатели нашли источник задымления на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", сейчас идет его ликвидация, на поверхность РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:59

2022-12-26T18:59

2022-12-26T19:05

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

ухта

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Спасатели нашли источник задымления на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", сейчас идет его ликвидация, на поверхность всего вывели 56 человек, сообщило управление МЧС РФ по Республике Коми.Ранее ведомство сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет. "Лукойл-Коми" информировал, что весь персонал нефтешахты выведен на поверхность."В ходе проверки было установлено место возгорания, проводятся работы по его ликвидации. Причины происшествия устанавливаются", - сообщает в Telegram-канал региональное управление МЧС.Как уточняет ведомство, из-за задымления из нефтешахты были выведены 56 человек. Ранее пресс-служба "Лукойл-Коми" уточняла, что в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

республика коми

ухта

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, ухта, россия