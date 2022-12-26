https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841500081.html
Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми
Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми - РИА Новости, 26.12.2022
Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми
Спасатели нашли источник задымления на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", сейчас идет его ликвидация, на поверхность РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:59
2022-12-26T18:59
2022-12-26T19:05
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
ухта
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Спасатели нашли источник задымления на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", сейчас идет его ликвидация, на поверхность всего вывели 56 человек, сообщило управление МЧС РФ по Республике Коми.Ранее ведомство сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет. "Лукойл-Коми" информировал, что весь персонал нефтешахты выведен на поверхность."В ходе проверки было установлено место возгорания, проводятся работы по его ликвидации. Причины происшествия устанавливаются", - сообщает в Telegram-канал региональное управление МЧС.Как уточняет ведомство, из-за задымления из нефтешахты были выведены 56 человек. Ранее пресс-служба "Лукойл-Коми" уточняла, что в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, ухта, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми, Ухта, Россия
18:59 26.12.2022 (обновлено: 19:05 26.12.2022)
Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми
Спасатели нашли источник задымления в нефтешахте в Коми, его ликвидируют