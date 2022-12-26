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Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность - РИА Новости, 26.12.2022
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Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность
Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность - РИА Новости, 26.12.2022
Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность
Весь персонал нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выведен на поверхность, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:13
2022-12-26T17:23
происшествия
ухта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Весь персонал нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выведен на поверхность, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми".Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет, рассказывали РИА Новости в региональном управлении МЧС.Как информирует пресс-служба "Лукойл-Коми", в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода."Оперативно приняты меры реагирования, работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в релизе.В настоящее время ведется поиск возможного источника задымления, причины срабатывания датчика устанавливаются.
https://ria.ru/20221226/bolnitsa-1841414667.html
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ухта
россия
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происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика коми
Происшествия, Ухта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Коми
17:13 26.12.2022 (обновлено: 17:23 26.12.2022)
 
Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность

Весь персонал нефтешахты №3 в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность

© ГУМЧС Росси по Республике КомиЗадымление на нефтешахте №3 п. Ярега, МОГО "Ухта"
Задымление на нефтешахте №3 п. Ярега, МОГО Ухта
© ГУМЧС Росси по Республике Коми
Задымление на нефтешахте №3 п. Ярега, МОГО "Ухта"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Весь персонал нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выведен на поверхность, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми".
Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет, рассказывали РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 14:43
Названа причина задымления в больнице в Зеленограде
Как информирует пресс-служба "Лукойл-Коми", в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода.
"Оперативно приняты меры реагирования, работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в релизе.
В настоящее время ведется поиск возможного источника задымления, причины срабатывания датчика устанавливаются.
Пожар в складском здании по улице 2-я Станционная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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ПроисшествияУхтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Коми
 
 
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