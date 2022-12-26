https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841467193.html

Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность

Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность - РИА Новости, 26.12.2022

Весь персонал шахты в Коми, где произошло задымление, вывели на поверхность

Весь персонал нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выведен на поверхность, сообщила... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:13

2022-12-26T17:13

2022-12-26T17:23

происшествия

ухта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Весь персонал нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выведен на поверхность, сообщила пресс-служба компании "Лукойл-Коми".Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет, рассказывали РИА Новости в региональном управлении МЧС.Как информирует пресс-служба "Лукойл-Коми", в уклонном блоке нефтешахты №3 сработал датчик оксида углерода."Оперативно приняты меры реагирования, работавший на объекте персонал в полном составе выведен на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в релизе.В настоящее время ведется поиск возможного источника задымления, причины срабатывания датчика устанавливаются.

https://ria.ru/20221226/bolnitsa-1841414667.html

https://ria.ru/20221226/pozhar-1841407840.html

ухта

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика коми