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Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет - РИА Новости, 26.12.2022
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Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет - РИА Новости, 26.12.2022
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет
Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:11
2022-12-26T17:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
россия
ухта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС РФ.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность."По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала представитель ГУМЧС.По ее данным, вывод людей на поверхность близок к завершению.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
республика коми
россия
ухта
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, россия, ухта
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми, Россия, Ухта
17:11 26.12.2022 (обновлено: 17:13 26.12.2022)
 
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет

Пострадавших при задымлении на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРабочий в шахте
Рабочий в шахте - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Рабочий в шахте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС РФ.
Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность.
"По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала представитель ГУМЧС.
По ее данным, вывод людей на поверхность близок к завершению.
Вид на шахту Осинниковская - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:13
ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КомиРоссияУхта
 
 
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