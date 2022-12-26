https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841466371.html

Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет

Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет - РИА Новости, 26.12.2022

Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет

Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:11

2022-12-26T17:11

2022-12-26T17:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

россия

ухта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601950239_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_8124b1f918f71d7bb2f2941ca4b50435.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС РФ.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность."По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала представитель ГУМЧС.По ее данным, вывод людей на поверхность близок к завершению.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

республика коми

россия

ухта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, россия, ухта