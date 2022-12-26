https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841466371.html
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет - РИА Новости, 26.12.2022
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет
Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:11
2022-12-26T17:11
2022-12-26T17:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
россия
ухта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пострадавших от инцидента на нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" в Коми, где произошло задымление, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС РФ.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели. В пресс-службе администрации Ухты РИА Новости сообщали, что горняков выводят на поверхность."По предварительным данным, пострадавших нет", - сказала представитель ГУМЧС.По ее данным, вывод людей на поверхность близок к завершению.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, россия, ухта
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми, Россия, Ухта
17:11 26.12.2022 (обновлено: 17:13 26.12.2022)
Пострадавших на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет
Пострадавших при задымлении на нефтешахте в Коми, по предварительным данным, нет