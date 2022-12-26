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Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют - РИА Новости, 26.12.2022
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Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют - РИА Новости, 26.12.2022
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют
Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:21
2022-12-26T16:28
республика коми
происшествия
ухта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Ухта.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели."По нашей информации, людей выводят на поверхность", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html
республика коми
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республика коми, происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Коми, Происшествия, Ухта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:21 26.12.2022 (обновлено: 16:28 26.12.2022)
 
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют

Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, выводят на поверхность

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Ухта.
Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели.
"По нашей информации, людей выводят на поверхность", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 10:47
В Коми арестовали экс-учителя за злорадство после теракта на Крымском мосту
 
Республика КомиПроисшествияУхтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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