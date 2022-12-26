https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841448071.html

Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют

Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют - РИА Новости, 26.12.2022

Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют

Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:21

2022-12-26T16:21

2022-12-26T16:28

республика коми

происшествия

ухта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Ухта.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели."По нашей информации, людей выводят на поверхность", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html

республика коми

ухта

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика коми, происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)