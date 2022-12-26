https://ria.ru/20221226/nefteshakhta-1841448071.html
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют - РИА Новости, 26.12.2022
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют
Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:21
2022-12-26T16:21
2022-12-26T16:28
республика коми
происшествия
ухта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Горняков нефтешахты №3 нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть", где произошло задымление, выводят на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Ухта.Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в уклонном блоке 2Т-4 этой нефтешахты произошло задымление, на место направлены спасатели."По нашей информации, людей выводят на поверхность", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
https://ria.ru/20221209/terakt-1837407512.html
республика коми
ухта
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, происшествия, ухта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Коми, Происшествия, Ухта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:21 26.12.2022 (обновлено: 16:28 26.12.2022)
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, эвакуируют
Горняков из нефтешахты в Коми, где произошло задымление, выводят на поверхность