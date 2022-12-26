https://ria.ru/20221226/narkotiki-1841360510.html
МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион
МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион - РИА Новости, 26.12.2022
МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион
МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал МВД Медиа со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:50
2022-12-26T12:50
2022-12-26T13:04
россия
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал МВД Медиа со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.В понедельник Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о перекрытии межрегионального канала поставки производных каннабиса в столичный регион."В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенного зелья", – рассказал глава МВД.Отмечается, что на проспекте Мира правоохранители остановили автомобиль KIA, в багажнике которого на месте запасного колеса были обнаружены семь пакетов с запрещенным веществом массой около шести килограммов. Как показало исследование, была изъята марихуана. Подчеркивается, что это стало первым звеном в цепочке успешных мероприятий против группы.Спустя три месяца на улице Космонавтов полицейские задержали владельца Land Cruiser, который привез в Москву из Крыма крупную партию марихуаны. Во внедорожнике было обнаружено 27 свертков, каждый из которых весил почти килограмм. Установлено, что злоумышленник планировал передать наркотики сообщнику, в квартире которого изъято 14 коробок с каннабисом общим весом около 79 килограммов. Хозяин квартиры также задержан полицейскими.После этого остальные участники наркогруппировки затаились и приостановили свою деятельность на несколько месяцев. Однако как только еще один житель Крыма прибыл в Москву с новой партией марихуаны, он был задержан. В его чемодане полицейские обнаружили 33 свертка с наркотиками. Одновременно были задержаны еще двое сообщников. В дальнейшем в гараже одного из членов группировки было изъято свыше 130 килограммов марихуаны.Возбуждены пять уголовных дел о попытке сбыта наркотиков. В настоящее время рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для поимки главаря группировки.
https://ria.ru/20221218/zaderzhanie-1839594578.html
https://ria.ru/20221011/fsb-1822987661.html
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Россия, Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва
12:50 26.12.2022 (обновлено: 13:04 26.12.2022)
МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион
МВД изъяло 260 килограммов марихуаны, предназначавшейся для поставки в Московский регион
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал МВД Медиа
со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
В понедельник Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о перекрытии межрегионального канала поставки производных каннабиса в столичный регион.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенного зелья", – рассказал глава МВД.
Отмечается, что на проспекте Мира правоохранители остановили автомобиль KIA, в багажнике которого на месте запасного колеса были обнаружены семь пакетов с запрещенным веществом массой около шести килограммов. Как показало исследование, была изъята марихуана. Подчеркивается, что это стало первым звеном в цепочке успешных мероприятий против группы.
Спустя три месяца на улице Космонавтов полицейские задержали владельца Land Cruiser, который привез в Москву
из Крыма крупную партию марихуаны. Во внедорожнике было обнаружено 27 свертков, каждый из которых весил почти килограмм. Установлено, что злоумышленник планировал передать наркотики сообщнику, в квартире которого изъято 14 коробок с каннабисом общим весом около 79 килограммов. Хозяин квартиры также задержан полицейскими.
После этого остальные участники наркогруппировки затаились и приостановили свою деятельность на несколько месяцев. Однако как только еще один житель Крыма прибыл в Москву с новой партией марихуаны, он был задержан. В его чемодане полицейские обнаружили 33 свертка с наркотиками. Одновременно были задержаны еще двое сообщников. В дальнейшем в гараже одного из членов группировки было изъято свыше 130 килограммов марихуаны.
Возбуждены пять уголовных дел о попытке сбыта наркотиков. В настоящее время рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для поимки главаря группировки.