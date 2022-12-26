https://ria.ru/20221226/narkotiki-1841360510.html

МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион

МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион - РИА Новости, 26.12.2022

МВД пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион

МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал МВД Медиа со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:50

2022-12-26T12:50

2022-12-26T13:04

россия

происшествия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МВД РФ пресекло крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 килограммов наркотиков, сообщает телеграм-канал МВД Медиа со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.В понедельник Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о перекрытии межрегионального канала поставки производных каннабиса в столичный регион."В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенного зелья", – рассказал глава МВД.Отмечается, что на проспекте Мира правоохранители остановили автомобиль KIA, в багажнике которого на месте запасного колеса были обнаружены семь пакетов с запрещенным веществом массой около шести килограммов. Как показало исследование, была изъята марихуана. Подчеркивается, что это стало первым звеном в цепочке успешных мероприятий против группы.Спустя три месяца на улице Космонавтов полицейские задержали владельца Land Cruiser, который привез в Москву из Крыма крупную партию марихуаны. Во внедорожнике было обнаружено 27 свертков, каждый из которых весил почти килограмм. Установлено, что злоумышленник планировал передать наркотики сообщнику, в квартире которого изъято 14 коробок с каннабисом общим весом около 79 килограммов. Хозяин квартиры также задержан полицейскими.После этого остальные участники наркогруппировки затаились и приостановили свою деятельность на несколько месяцев. Однако как только еще один житель Крыма прибыл в Москву с новой партией марихуаны, он был задержан. В его чемодане полицейские обнаружили 33 свертка с наркотиками. Одновременно были задержаны еще двое сообщников. В дальнейшем в гараже одного из членов группировки было изъято свыше 130 килограммов марихуаны.Возбуждены пять уголовных дел о попытке сбыта наркотиков. В настоящее время рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для поимки главаря группировки.

https://ria.ru/20221218/zaderzhanie-1839594578.html

https://ria.ru/20221011/fsb-1822987661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва