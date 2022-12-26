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В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 26.12.2022
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В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов
В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 26.12.2022
В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов
Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подозревается в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:19
2022-12-26T12:19
россия
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подозревается в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. "УФСБ России по Челябинской области подтверждает проведение оперативно-следственных мероприятий совместно с четвертым следственным управлением главного следственного управления СК РФ (Екатеринбург)", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), общая сумма неуплаченных налогов превысила 500 миллионов рублей. На сайте челябинской гордумы указывается, что Иванов родился 20 января 1967 года в поселке Павловка Ульяновской области. Является генеральным директором группы компаний ООО "АльфаСтрой". В 2012-2014 годах награждался почетными грамотами от губернаторов Челябинской области за многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство. Также был отмечен министерством регионального развития РФ. Награжден почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году был удостоен звания "Почетный строитель Урала".
https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html
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россия, происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
12:19 26.12.2022
 
В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов

Депутата Челябинской гордумы Иванова заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подозревается в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата Челябинской городской думы Олега Иванова.
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"УФСБ России по Челябинской области подтверждает проведение оперативно-следственных мероприятий совместно с четвертым следственным управлением главного следственного управления СК РФ (Екатеринбург)", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), общая сумма неуплаченных налогов превысила 500 миллионов рублей.
На сайте челябинской гордумы указывается, что Иванов родился 20 января 1967 года в поселке Павловка Ульяновской области. Является генеральным директором группы компаний ООО "АльфаСтрой". В 2012-2014 годах награждался почетными грамотами от губернаторов Челябинской области за многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство. Также был отмечен министерством регионального развития РФ. Награжден почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году был удостоен звания "Почетный строитель Урала".
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