https://ria.ru/20221226/nalogi-1841343709.html

В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов

В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов - РИА Новости, 26.12.2022

В Челябинске депутата заподозрили в неуплате 500 миллионов рублей налогов

Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подозревается в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

2022-12-26T12:19

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челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Депутат Челябинской городской думы Олег Иванов подозревается в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. В понедельник местные СМИ сообщили о задержании депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. "УФСБ России по Челябинской области подтверждает проведение оперативно-следственных мероприятий совместно с четвертым следственным управлением главного следственного управления СК РФ (Екатеринбург)", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), общая сумма неуплаченных налогов превысила 500 миллионов рублей. На сайте челябинской гордумы указывается, что Иванов родился 20 января 1967 года в поселке Павловка Ульяновской области. Является генеральным директором группы компаний ООО "АльфаСтрой". В 2012-2014 годах награждался почетными грамотами от губернаторов Челябинской области за многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство. Также был отмечен министерством регионального развития РФ. Награжден почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году был удостоен звания "Почетный строитель Урала".

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)