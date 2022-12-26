https://ria.ru/20221226/nagrady-1841454683.html

Собянин вручил москвичам государственные и городские награды

Собянин вручил москвичам государственные и городские награды - РИА Новости, 26.12.2022

Собянин вручил москвичам государственные и городские награды

Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:40

2022-12-26T16:40

2022-12-26T16:40

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сергей собянин

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управление гражданского строительства

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии в понедельник. "С наступающим Новым годом и с заслуженными наградами - государственными наградами и наградами города Москвы. Наш город третий год уже переживает серьезные вызовы, мы пережили два года пандемии (коронавируса), а в этом году мы переживаем специальную военную операцию и самое главное - огромное санкционное давление, по сути дела, не объявленная санкционно-экономическая война против страны и, естественно, против Москвы", - сказал мэр. Собянин добавил, что "все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы, продолжая работать, развиваться и реализовывать все свои главные программы развития, защищая москвичей, обеспечивая их всем необходимым и давая перспективу развития нашего города, несмотря ни на какие проблемы". "И, конечно, это во многом благодаря труду миллионов москвичей. Благодаря вашему труду, вашему умению, вашему профессионализму, вашей любви к нашему замечательному городу. Хотел от имени москвичей выразить вам благодарность за ваш труд, сказать слова признательности. Огромное вам спасибо, поздравляю вас с наградами", - обратился Собянин к собравшимся в Белом зале столичной мэрии. Госнаграды Российской Федерации "За активную общественную деятельность орденом Почета награжден Яртых Игорь Семенович, председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии Союза десантников России. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен Газизов Дамир Кутдусович, генеральный директор казенного предприятия Москвы "Управление гражданского строительства". Этой же награды удостоены за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио, представители Физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы": Головинский Владимир Анатольевич, тренер спортивной школы олимпийского резерва "Юность Москвы" по легкой атлетике им. братьев Знаменских; Конева Алена Владимировна, спортсмен спортивно-адаптивной школы "Юность Москвы" равных возможностей", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Медалью Луки Крымского отмечены заслуги в области здравоохранения и многолетняя добросовестная работа старшей медсестры ГКБ имени Юдина Светланы Засимовой и старшей медсестры ГКБ имени Иноземцева Оксаны Ильиной. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой президента РФ награждены заместитель главврача Детского бронхолегочного санатория №68 Инна Пономарева; гендиректор ветклиники "Центр", президент региональной общественной Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа; директор отделения "Шаболовка" центра спорта и образования "Самбо-70" Елена Тимофеева. "Заслуги москвичей отмечены также благодарностью президента Российской Федерации, почетными званиями "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации". В соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации (указ президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1099) мэр Москвы Сергей Собянин вручает государственные награды от имени и по поручению президента Российской Федерации", - добавили в мэрии. Награды города Москвы "За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей награждены: знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" ХL лет - Ивашкин Александр Николаевич, учитель биологии Школы №1252 имени Сервантеса; Родионова Татьяна Константиновна, директор Школы №354 имени Д. М. Карбышева; знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XХV лет - Водяная Татьяна Семеновна, педагог-организатор Школы №1409", - сообщили в пресс-службе. Заслуги жителей столицы отмечены также Почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы". Кроме того, группе москвичей присвоены почетные звания "Почетный строитель города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник транспорта города Москвы" и "Почетный деятель искусств города Москвы".

https://ria.ru/20221221/moskva-1840238339.html

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840236495.html

https://ria.ru/20221216/pensii-1839297125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, москва, россия, токио, управление гражданского строительства