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Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е" - РИА Новости, 26.12.2022
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Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"
Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е" - РИА Новости, 26.12.2022
Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"
Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:13
2022-12-26T18:35
экономика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский. "У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона", - сказал он, отвечая на вопрос о цене новинок. Он также уточнил, что сегодня в автосалон "Белая дача" в Москве была поставлена первая партия автомобилей "Москвич 3" на ДВС. "Нам действительно была отправлена партия автомобилей с бензиновым двигателем. Электромобили получим позже", - также рассказали РИА Новости в "Автомире" о поставках "Москвича". Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html
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экономика, авто, москва, автомир, renault s.a, renault clio
Экономика, Авто, Москва, Автомир, Renault S.A, Renault Clio
18:13 26.12.2022 (обновлено: 18:35 26.12.2022)
 
Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"

Дилер "Петровский": новый электромобиль "Москвич 3е" будет стоить от 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПроизводственная линия на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Производственная линия на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Производственная линия на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский.
"У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона", - сказал он, отвечая на вопрос о цене новинок.
Он также уточнил, что сегодня в автосалон "Белая дача" в Москве была поставлена первая партия автомобилей "Москвич 3" на ДВС.
"Нам действительно была отправлена партия автомобилей с бензиновым двигателем. Электромобили получим позже", - также рассказали РИА Новости в "Автомире" о поставках "Москвича".
Автомобиль Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 09:38
Кроссовер "Москвич" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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В "Москвиче" объяснили значение цифры "3" в названии нового автомобиля
 
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