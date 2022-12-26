https://ria.ru/20221226/moskvich-1841484419.html

Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"

Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е" - РИА Новости, 26.12.2022

Стала известна стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"

Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:35

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость нового городского электрического кроссовера "Москвич 3е" составит от 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и ИТ дилера "Петровский" Сергей Новосельский. "У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона", - сказал он, отвечая на вопрос о цене новинок. Он также уточнил, что сегодня в автосалон "Белая дача" в Москве была поставлена первая партия автомобилей "Москвич 3" на ДВС. "Нам действительно была отправлена партия автомобилей с бензиновым двигателем. Электромобили получим позже", - также рассказали РИА Новости в "Автомире" о поставках "Москвича". Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. Производственный план завода до конца года - порядка 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей. Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221221/moskvich-1840162753.html

https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, москва, автомир, renault s.a, renault clio