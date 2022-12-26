https://ria.ru/20221226/moskva-1841267096.html
В мэрии Москвы назвали число проживающих в городе людей старше 100 лет
В мэрии Москвы назвали число проживающих в городе людей старше 100 лет - РИА Новости, 26.12.2022
В мэрии Москвы назвали число проживающих в городе людей старше 100 лет
В Москве живут более 750 человек старше 100 лет, самому возрастному москвичу 107 лет, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:31
2022-12-26T03:31
2022-12-26T05:40
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве живут более 750 человек старше 100 лет, самому возрастному москвичу 107 лет, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, в столице сейчас живут 3 миллиона пенсионеров. "Все больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет", - рассказала Ракова.
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анастасия ракова , москва
Анастасия Ракова , Москва
03:31 26.12.2022 (обновлено: 05:40 26.12.2022)
В мэрии Москвы назвали число проживающих в городе людей старше 100 лет
Заместитель мэра Ракова сообщила, что в Москве живут более 750 человек старше 100 лет
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве живут более 750 человек старше 100 лет, самому возрастному москвичу 107 лет, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, в столице сейчас живут 3 миллиона пенсионеров.
"Все больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет", - рассказала Ракова.