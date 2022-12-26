https://ria.ru/20221226/moskva-1841265772.html
В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки
В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки
Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:15
2022-12-26T02:15
2022-12-26T02:16
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, в полицию обратился мужчина и сообщил, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия. В ходе проверки выяснилось, что девушке причинили телесные повреждения, она госпитализирована. Также было установлено, что один из подозреваемых - сотрудник полиции. Он же доставил девушку в больницу. "В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны. В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как в свою очередь рассказал источник, в течение нескольких дней компания из шести человек - трех девушек и трех мужчин - распивала алкоголь. На пятый день затяжной вечеринки знакомый полицейского изнасиловал девушку, в том числе с использованием предмета, сказал источник. "В настоящее время возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ходе расследования будет дана и оценка действиям уже бывшего сотрудника полиции. По словам источника, по предварительной информации, полицейский не причастен к насильственным действиям.
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москва, россия
02:15 26.12.2022 (обновлено: 02:16 26.12.2022)
В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки
В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки предметом
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным столичного главка МВД РФ
, в полицию обратился мужчина и сообщил, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия. В ходе проверки выяснилось, что девушке причинили телесные повреждения, она госпитализирована. Также было установлено, что один из подозреваемых - сотрудник полиции. Он же доставил девушку в больницу.
"В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны. В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как в свою очередь рассказал источник, в течение нескольких дней компания из шести человек - трех девушек и трех мужчин - распивала алкоголь. На пятый день затяжной вечеринки знакомый полицейского изнасиловал девушку, в том числе с использованием предмета, сказал источник.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ходе расследования будет дана и оценка действиям уже бывшего сотрудника полиции.
По словам источника, по предварительной информации, полицейский не причастен к насильственным действиям.