https://ria.ru/20221226/moskva-1841265772.html

В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки

В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве задержали фигурантов дела об изнасиловании девушки

Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T02:15

2022-12-26T02:15

2022-12-26T02:16

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729414889_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_8ceefee25f07a32cd0fea971dd36c60f.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Силовики задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным столичного главка МВД РФ, в полицию обратился мужчина и сообщил, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия. В ходе проверки выяснилось, что девушке причинили телесные повреждения, она госпитализирована. Также было установлено, что один из подозреваемых - сотрудник полиции. Он же доставил девушку в больницу. "В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны. В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как в свою очередь рассказал источник, в течение нескольких дней компания из шести человек - трех девушек и трех мужчин - распивала алкоголь. На пятый день затяжной вечеринки знакомый полицейского изнасиловал девушку, в том числе с использованием предмета, сказал источник. "В настоящее время возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ходе расследования будет дана и оценка действиям уже бывшего сотрудника полиции. По словам источника, по предварительной информации, полицейский не причастен к насильственным действиям.

https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html

https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия