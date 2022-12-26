https://ria.ru/20221226/moldaviya-1841502702.html

Молдавию передали под внешнее управления Запада, заявили в Компартии

Молдавию передали под внешнее управления Запада, заявили в Компартии - РИА Новости, 26.12.2022

Молдавию передали под внешнее управления Запада, заявили в Компартии

Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" допустили передачу страны под внешнее управление Запада, говорится РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:09

2022-12-26T19:09

2022-12-26T19:09

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КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Руководство Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" допустили передачу страны под внешнее управление Запада, говорится в заявлении оппозиционной партии коммунистов Республики Молдова. "Страна, которая по праву гордилась своими демократическими традициями, по сути дела, передана во внешнее управление. Именно западные посольства являются источником сомнительной легитимности действующей диктаторской власти, именно они оправдывают многочисленные преступления режима против Конституции", - говорится в заявлении ЦК Компартии. Коммунисты отмечают, что президент и правящая партия загнали Молдавию в состояние полицейского тоталитарного государства, где законы и конституционные нормы подменены некими примитивными "правилами". Более того, под сомнение ставится даже принцип нейтралитета. В Компартии полагают, что об этом свидетельствуют заявления властей "о необходимости готовиться к войне, закупать вооружение у стран НАТО; насаждаемая ими милитаризация общества, увеличение военных расходов, нагнетание истерии". "Совершенно очевидной стала угроза втягивания Молдавии в вооруженное противостояние… Становится понятно: действующая власть готовит нашему народу участь пушечного мяса в чужих интересах. А там и до унизительного звания колонии недалеко", - говорится в сообщении. В политсиле полагают, что необходимо срочно добиться проведения досрочных парламентских и президентских выборов для спасения страны. Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221226/diktatura-1841395067.html

https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия, нато