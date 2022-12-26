https://ria.ru/20221226/mobilizatsiya-1841282411.html

Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова

Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова - РИА Новости, 26.12.2022

Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова

Москва не остановила оказание помощи семьям мобилизованных, жители столицы продолжают обращаться в центр поддержки по самым разным вопросам, рассказала в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:12

2022-12-26T09:12

2022-12-26T11:06

москва

анастасия ракова

мобилизация

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва не остановила оказание помощи семьям мобилизованных, жители столицы продолжают обращаться в центр поддержки по самым разным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы не остановили поток оказания этой помощи, люди к нам обращаются многократно, постоянно, и сейчас идут обращения. Это и психологическое консультирование, и юридическая поддержка, и вопросы, связанные с ЖКХ. И вообще, до тех пор, пока этим семьям будет нужна поддержка, мы, конечно же, постоянно будем с ними работать и обеспечивать всем необходимым", - подчеркнула Ракова.Она добавила, что, например, к Новому году сформированы специальные программы для детей мобилизованных москвичей. "Это и "елки", катки, и билеты на различные показы. Сформировали для каждого из них возможность заказать себе Деда Мороза, у нас целый батальон Дедов Морозов сейчас поздравляет ребят, но для жен и родителей постарались к новогоднему столу дать тоже такой небольшой приятный подарок", - отметила вице-мэр.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анастасия ракова , мобилизация, общество