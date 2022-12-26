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Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова - РИА Новости, 26.12.2022
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Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова
Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова - РИА Новости, 26.12.2022
Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова
Москва не остановила оказание помощи семьям мобилизованных, жители столицы продолжают обращаться в центр поддержки по самым разным вопросам, рассказала в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:12
2022-12-26T11:06
москва
анастасия ракова
мобилизация
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва не остановила оказание помощи семьям мобилизованных, жители столицы продолжают обращаться в центр поддержки по самым разным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы не остановили поток оказания этой помощи, люди к нам обращаются многократно, постоянно, и сейчас идут обращения. Это и психологическое консультирование, и юридическая поддержка, и вопросы, связанные с ЖКХ. И вообще, до тех пор, пока этим семьям будет нужна поддержка, мы, конечно же, постоянно будем с ними работать и обеспечивать всем необходимым", - подчеркнула Ракова.Она добавила, что, например, к Новому году сформированы специальные программы для детей мобилизованных москвичей. "Это и "елки", катки, и билеты на различные показы. Сформировали для каждого из них возможность заказать себе Деда Мороза, у нас целый батальон Дедов Морозов сейчас поздравляет ребят, но для жен и родителей постарались к новогоднему столу дать тоже такой небольшой приятный подарок", - отметила вице-мэр.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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москва, анастасия ракова , мобилизация, общество
Москва, Анастасия Ракова , мобилизация, Общество
09:12 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
 
Обращения за помощью семьям мобилизованных еще поступают, рассказала Ракова

Ракова: Москва не остановила помощь семьям мобилизованных, обращения поступают

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Москва не остановила оказание помощи семьям мобилизованных, жители столицы продолжают обращаться в центр поддержки по самым разным вопросам, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы не остановили поток оказания этой помощи, люди к нам обращаются многократно, постоянно, и сейчас идут обращения. Это и психологическое консультирование, и юридическая поддержка, и вопросы, связанные с ЖКХ. И вообще, до тех пор, пока этим семьям будет нужна поддержка, мы, конечно же, постоянно будем с ними работать и обеспечивать всем необходимым", - подчеркнула Ракова.
Она добавила, что, например, к Новому году сформированы специальные программы для детей мобилизованных москвичей. "Это и "елки", катки, и билеты на различные показы. Сформировали для каждого из них возможность заказать себе Деда Мороза, у нас целый батальон Дедов Морозов сейчас поздравляет ребят, но для жен и родителей постарались к новогоднему столу дать тоже такой небольшой приятный подарок", - отметила вице-мэр.
Читайте полный текст интервью >>>
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