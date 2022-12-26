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"Роскосмос" направил правительству допматериалы по продлению работы МКС
"Роскосмос" направил правительству допматериалы по продлению работы МКС - РИА Новости, 26.12.2022
"Роскосмос" направил правительству допматериалы по продлению работы МКС
"Роскосмос" направил в правительство дополнительные материалы, обосновывающие возможность продления работы российского сегмента Международной космической... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:55
2022-12-26T18:55
2022-12-26T18:55
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роскосмос
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. "Роскосмос" направил в правительство дополнительные материалы, обосновывающие возможность продления работы российского сегмента Международной космической станции, так как от кабмина поступил такой запрос. "Вот сейчас правительство попросило нас прислать дополнительные обосновывающие материалы, говорящие о технической возможности, и попросило нас согласовать это решение с другими министерствами", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". Он уточнил, что решение продлении работы российского сегмента будет закреплено уже в 2023 году. Крикалев сказал, что согласование с другими органами исполнительной власти начнется сразу после праздника. НАСА уже продлило работу своего сегмента до 2030 года, такие же намерения у Японии и Европейского космического агентства (ЕКА), а РФ, как сообщил Борисов, "с высокой вероятностью" будет участвовать в проекте до 2028 года.
https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841086637.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" направил правительству допматериалы по продлению работы МКС
"Роскосмос" направил правительству допматериалы по продлению работы МКС до 2028 года